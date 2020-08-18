https://ria.ru/20200818/1575933204.html
Адыгея сэкономила 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов
Власти Адыгеи сумели добиться экономии в 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:35
2020-08-18T13:35
республика адыгея
экономика
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республика адыгея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155102/61/1551026144_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_466f3e63fe344d239a5d5a2f0b1d9fb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика адыгея, экономика
КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости.
Власти Адыгеи
сумели добиться экономии в 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Во вторник республиканский кабмин обсудил ход реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм.
"Контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выроста и достигла 91,6%. Экономия по заключенным контрактам составила свыше 500 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что глава республики Мурат Кумпилов
поставил кабмину задачу исключить риски недостижения показателей по этим направлениям.
"Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной сфере. Созданное управление по реализации нацпроектов, совместно с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов должны ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижению соответствующих результатов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
Также со ссылкой на минэкономразвития региона сообщается, что индекс промпроизводства в республике составил 108,8%, наметился рост в обрабатывающей и пищевой промышленности. Однако из-за ситуации с коронавирусом несколько упали объемы производства сельхозпродукции, розничной торговли и строительства. Глава республики поставил задачу провести анализ и принять меры по максимальному возвращению к плановым показателям, отмечается в релизе.