Адыгея сэкономила 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов

"Контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выроста и достигла 91,6%. Экономия по заключенным контрактам составила свыше 500 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба.

"Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной сфере. Созданное управление по реализации нацпроектов, совместно с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов должны ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижению соответствующих результатов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Также со ссылкой на минэкономразвития региона сообщается, что индекс промпроизводства в республике составил 108,8%, наметился рост в обрабатывающей и пищевой промышленности. Однако из-за ситуации с коронавирусом несколько упали объемы производства сельхозпродукции, розничной торговли и строительства. Глава республики поставил задачу провести анализ и принять меры по максимальному возвращению к плановым показателям, отмечается в релизе.