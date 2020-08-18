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Адыгея сэкономила 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов
Власти Адыгеи сумели добиться экономии в 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:35
республика адыгея
экономика
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республика адыгея, экономика

Адыгея сэкономила 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов

13:35 18.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на горы в Майкопском районе в республике Адыгея
Вид на горы в Майкопском районе в республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости. Власти Адыгеи сумели добиться экономии в 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Во вторник республиканский кабмин обсудил ход реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм.

"Контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выроста и достигла 91,6%. Экономия по заключенным контрактам составила свыше 500 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что глава республики Мурат Кумпилов поставил кабмину задачу исключить риски недостижения показателей по этим направлениям.
"Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной сфере. Созданное управление по реализации нацпроектов, совместно с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов должны ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижению соответствующих результатов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
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Также со ссылкой на минэкономразвития региона сообщается, что индекс промпроизводства в республике составил 108,8%, наметился рост в обрабатывающей и пищевой промышленности. Однако из-за ситуации с коронавирусом несколько упали объемы производства сельхозпродукции, розничной торговли и строительства. Глава республики поставил задачу провести анализ и принять меры по максимальному возвращению к плановым показателям, отмечается в релизе.
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