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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575933167.html
Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим
Глава минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что вечером в понедельник на протестном митинге у ведомства представители медицинского сообщества были... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:30
светлана тихановская
владимир караник
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575910532.html
хватит уже писать, что Лукашенко победил, он с крахом проиграл эти выборы
136
кто бы сомневался. У них там в соцсетях ежедневники с графиком митингов. Журналисты уже ЛИЦА узнают
104
18
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575909366_0:299:3072:2027_1400x0_80_0_0_4d4d395ac0b2f87f5a041a47e219d9e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
светлана тихановская, владимир караник, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим

13:35 18.08.2020 (обновлено: 16:30 18.08.2020)
29756
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник возле здания министерства здравоохранения в Минске во время протеста медицинских работников
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник возле здания министерства здравоохранения в Минске во время протеста медицинских работников
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник возле здания министерства здравоохранения в Минске во время протеста медицинских работников
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Глава минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что вечером в понедельник на протестном митинге у ведомства представители медицинского сообщества были "далеко не в большинстве", диалога в итоге не получилось.

"Вчера, учитывая, что людьми, которые в сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к минздраву и задать вопросы, а также принимая во внимание, что сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся", - говорится в открытом письме министра, опубликованном на портале tut.by.

Караник отметил, что даже не может "подобрать определение того, что происходило около минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир КараникМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
хватит уже писать, что Лукашенко победил, он с крахом проиграл эти выборы
18 августа, 14:26
mmm rrr
33221197
кто бы сомневался. У них там в соцсетях ежедневники с графиком митингов. Журналисты уже ЛИЦА узнают
18 августа, 13:54
О Ольга Занкова
86601011
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