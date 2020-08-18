Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим

"Вчера, учитывая, что людьми, которые в сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к минздраву и задать вопросы, а также принимая во внимание, что сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся", - говорится в открытом письме министра, опубликованном на портале tut.by.