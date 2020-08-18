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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575932651.html
В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов
Участник массовых мероприятий в Минске погиб 16 августа после того, как его сбила машина, сообщило Министерство внутренних дел Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:44
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Онижедети, глотнули пьянящего революционного воздуха, инстинкт самосохранения притупился... Вообще считаю, за такие несчастные случаи гора ответственности именно на тех, кто эти массовые протесты организовывает. 19 лет, ну откуда умишка то...
352
Тихановская на улицу то выводит, а вот инструктаж по ТБ, похоже, не проводит
282
33
минск
белоруссия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:132:3167:1913_1400x0_80_0_0_19aacc9f03714d5f3a32fcacbb4c3088.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения белоруссии, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

13:32 18.08.2020 (обновлено: 16:44 18.08.2020)
125368
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Участник массовых мероприятий в Минске погиб 16 августа после того, как его сбила машина, сообщило Министерство внутренних дел Белоруссии в Telegram-канале.
Ранее Минздрав сообщал о двух погибших во время акций протеста.
По данным МВД, инцидент произошел 16 августа в 3:20 на Партизанском проспекте в Минске.
"Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что непосредственно перед наездом молодой человек находился на проезжей части. Водитель одного из автомобилей заметил это и предупредил пешехода об опасности, попросив его уйти с дороги на тротуар.
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
17 августа, 18:51Протесты в Белоруссии
Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов
"Однако пешеход оставил его слова без внимания и через некоторое время угодил под колеса Renault", — пояснили в МВД.
Ведомство проводит проверку. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.
Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Однако оппозиция не признает эти результаты.
В первые дни акции протеста жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги перестали разгонять. По официальным данным, за первые дни задержали около семи тысяч человек, в беспорядках пострадали сотни человек, в том числе боле 120 сотрудников правоохранительных органов.
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"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Онижедети, глотнули пьянящего революционного воздуха, инстинкт самосохранения притупился... Вообще считаю, за такие несчастные случаи гора ответственности именно на тех, кто эти массовые протесты организовывает. 19 лет, ну откуда умишка то...
18 августа, 13:46
Gloomy Humorist
305002144
Тихановская на улицу то выводит, а вот инструктаж по ТБ, похоже, не проводит
18 августа, 13:36
Gloomy Humorist
1945201233
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