В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Онижедети, глотнули пьянящего революционного воздуха, инстинкт самосохранения притупился... Вообще считаю, за такие несчастные случаи гора ответственности именно на тех, кто эти массовые протесты организовывает. 19 лет, ну откуда умишка то...
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Gloomy Humorist
Тихановская на улицу то выводит, а вот инструктаж по ТБ, похоже, не проводит
Ранее Минздрав сообщал о двух погибших во время акций протеста.
По данным МВД, инцидент произошел 16 августа в 3:20 на Партизанском проспекте в Минске.
"Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что непосредственно перед наездом молодой человек находился на проезжей части. Водитель одного из автомобилей заметил это и предупредил пешехода об опасности, попросив его уйти с дороги на тротуар.
"Однако пешеход оставил его слова без внимания и через некоторое время угодил под колеса Renault", — пояснили в МВД.
Ведомство проводит проверку. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.
Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Однако оппозиция не признает эти результаты.
В первые дни акции протеста жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги перестали разгонять. По официальным данным, за первые дни задержали около семи тысяч человек, в беспорядках пострадали сотни человек, в том числе боле 120 сотрудников правоохранительных органов.
Онижедети, глотнули пьянящего революционного воздуха, инстинкт самосохранения притупился... Вообще считаю, за такие несчастные случаи гора ответственности именно на тех, кто эти массовые протесты организовывает. 19 лет, ну откуда умишка то...
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