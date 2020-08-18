В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

Ранее Минздрав сообщал о двух погибших во время акций протеста.

По данным МВД, инцидент произошел 16 августа в 3:20 на Партизанском проспекте в Минске.

"Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что непосредственно перед наездом молодой человек находился на проезжей части. Водитель одного из автомобилей заметил это и предупредил пешехода об опасности, попросив его уйти с дороги на тротуар.

"Однако пешеход оставил его слова без внимания и через некоторое время угодил под колеса Renault", — пояснили в МВД.

Ведомство проводит проверку. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил глава государства Александр Лукашенко , набрав 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Однако оппозиция не признает эти результаты.

В первые дни акции протеста жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги перестали разгонять. По официальным данным, за первые дни задержали около семи тысяч человек, в беспорядках пострадали сотни человек, в том числе боле 120 сотрудников правоохранительных органов.