Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20200818/1575932596.html
В пострадавшем от паводков Тулуне завершается строительство больницы
В пострадавшем от паводка летом прошлого года городе Тулуне завершается строительство больницы, которая возводится при участии Сбербанка России, сообщает... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:31
иркутская область
игорь кобзев
сбербанк россии
герман греф
иркутская область
тулун
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155816/84/1558168414_0:133:3168:1915_1400x0_80_0_0_49916e4d49ec05687f7125f9abd43912.jpg
https://realty.ria.ru/20200730/1575174013.html
https://ria.ru/20200714/1574347605.html
1
иркутская область
тулун
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155816/84/1558168414_0:133:3168:1915_1400x0_80_0_0_49916e4d49ec05687f7125f9abd43912.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/84/1558168414_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_5bab00aab4f69a0953f107cc8954a859.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155816/84/1558168414_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_0eedb02da9fc3013cbfb7f170b95f40e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кобзев, сбербанк россии, герман греф, иркутская область, тулун, общество

В пострадавшем от паводков Тулуне завершается строительство больницы

13:31 18.08.2020
205
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМестность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 18 авг – РИА Новости. В пострадавшем от паводка летом прошлого года городе Тулуне завершается строительство больницы, которая возводится при участии Сбербанка России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В понедельник состоялась рабочая поездка председателя правления Сбербанка Германа Грефа и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Тулун. Они оценили степень готовности нового инфекционного отделения Тулунской городской больницы. Объект возводится в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка.
Президент РФ Владимир Путин
30 июля, 15:56
Путин поддержал идею выделить Иркутской области финансирование на жилье
"Участники рабочей поездки отметили, что работы находятся на завершающем этапе готовности, ведется работа по подключению к инженерным сетям. Медицинское оборудование получено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Греф отметил, что больница строится в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев.
"Объекта такой мощности нет нигде в регионе. Наша задача - обеспечить его высококвалифицированными кадрами. В августе мы вводим в Тулуне новое жилье для работников бюджетной сферы - учителей, врачей. Для работы в новом медучреждении мы будем привлекать лучших специалистов", - сказал Кобзев.
В инфекционном отделении Тулунской городской больницы пациенты смогут получать помощь уже с 1 сентября.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
14 июля, 17:36Иркутская область
Меняйло и Кобзев проверили качество строящегося жилья в Тулуне
200000
Обсудить 1
Иркутская областьИгорь КобзевСбербанк РоссииГерман ГрефИркутская областьТулунОбщество
Рекомендуем
Строительство дороги
В Ленобласти построят новый мостовой переход через реку Свирь
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
Экран ноутбука
Сайты с пропагандой криминальной субкультуры будут блокировать до суда
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
Благоустроенные по нацпроекту площадки в Омске оснастили видеонаблюдением
Сусанинская площадь в Костроме
В Костроме создадут естественно-научный ресурсный центр для школьников
Родственники с пациентом в больнице
Раскрыты детали истории с "ожившей" в морге россиянкой
Пожилая женщина работает на ноутбуке
Тюменский геронтологический центр открыл дистанционный курс
Вид на Толстый мыс в Геленджике
Исследование показало, что не устраивает туристов на российских курортах
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор ЯНАО начал поездку по округу за рулем Lada Xray
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленобласти к 2021 году отреставрируют две церкви XVII века
Яблоки, освященные во время богослужения в честь праздника Преображения Господня. Архивное фото
Яблочный спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России
Капкейки
Более десяти человек отравились в известной красноярской кондитерской
Электронное табло с символикой евро и доллара
Официальный курс евро на среду вырос на 87 копеек
Ошсикй рынок в Бишкеке, Киргизия
Русская церковь накормила 500 нуждающихся семей в Киргизии
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния