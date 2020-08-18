В пострадавшем от паводков Тулуне завершается строительство больницы

Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна

ИРКУТСК, 18 авг – РИА Новости. В пострадавшем от паводка летом прошлого года городе Тулуне завершается строительство больницы, которая возводится при участии В пострадавшем от паводка летом прошлого года городе Тулуне завершается строительство больницы, которая возводится при участии Сбербанка России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

В понедельник состоялась рабочая поездка председателя правления Сбербанка Германа Грефа и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Тулун. Они оценили степень готовности нового инфекционного отделения Тулунской городской больницы. Объект возводится в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка.

"Участники рабочей поездки отметили, что работы находятся на завершающем этапе готовности, ведется работа по подключению к инженерным сетям. Медицинское оборудование получено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Греф отметил, что больница строится в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев.

"Объекта такой мощности нет нигде в регионе. Наша задача - обеспечить его высококвалифицированными кадрами. В августе мы вводим в Тулуне новое жилье для работников бюджетной сферы - учителей, врачей. Для работы в новом медучреждении мы будем привлекать лучших специалистов", - сказал Кобзев.