В Мали военные подняли мятеж близ столицы

Источник в спецслужбах заявил агентству, что произошел "мятеж", добавив, что "военные взяли в руки оружие".
"Посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится", - цитирует агентство сообщение посольства.
"Посольство рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать любых перемещений, кроме как в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении испанского посольства в Twitter.
Французское посольство заявило также о "напряженной ситуации" в районе Кати у Бамако.
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Радиостанция RFI сообщает со ссылкой на местных жителей, что утром во вторник в районе военного лагеря в Кати были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.