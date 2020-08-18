Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575932543.html
В Мали военные подняли мятеж близ столицы
Военные западноафриканской страны Мали подняли мятеж близ ее столицы Бамако, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение посольства Норвегии и источник в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:51
мятеж военных в мали
норвегия
бамако
мали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7e2bc604474af832b84522582387594b.jpg
https://ria.ru/20200114/1563383833.html
1
норвегия
бамако
мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7e2bc604474af832b84522582387594b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_8728d377da6fdeae68f72a51c370beec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_394:0:2442:2048_1400x0_80_0_0_70d739dd39d789953479ba0586c16458.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мятеж военных в мали, норвегия, бамако, мали, в мире

В Мали военные подняли мятеж близ столицы

13:30 18.08.2020 (обновлено: 14:51 18.08.2020)
2073
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Военные западноафриканской страны Мали подняли мятеж близ ее столицы Бамако, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение посольства Норвегии и источник в структурах безопасности.
Источник в спецслужбах заявил агентству, что произошел "мятеж", добавив, что "военные взяли в руки оружие".
"Посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится", - цитирует агентство сообщение посольства.
Также порекомендовали своим гражданам не покидать жилища посольства Франции и Испании.
"Посольство рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать любых перемещений, кроме как в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении испанского посольства в Twitter.
Французское посольство заявило также о "напряженной ситуации" в районе Кати у Бамако.
Президент Франции Эммануэль Макрон
14 января, 01:01
Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил в Африку
Радиостанция RFI сообщает со ссылкой на местных жителей, что утром во вторник в районе военного лагеря в Кати были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.
338211
Обсудить 1
Мятеж военных в МалиНорвегияБамакоМалиВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии Мали
Источник: в Мали поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров
Экран ноутбука
Сайты с пропагандой криминальной субкультуры будут блокировать до суда
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
"Предвоенное состояние". Эксперт оценил действия Трампа против Китая
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о "продаже" детей
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник возле здания министерства здравоохранения в Минске во время протеста медицинских работников
Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим
Самолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
Белоруссия начала патрулировать границы истребителями
Сотрудники полиции Мали
Мятежники в Мали арестовали премьера и сына президента
Военнослужащий армии Мали
Стали известны организаторы мятежа в Мали
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша начала принимать белорусов, желающих покинуть республику
Президент Дональд Трамп
Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной
Сотрудники правоохранительных органов в Минске
В МВД Белоруссии прокомментировали награждение силовиков
Светлана Тихановская
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Милицейские автозаки в Минске у места проведения митинга оппозиции
Россиянин Важенков попал в больницу из-за полученных в Минске травм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния