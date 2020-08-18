Сайты с пропагандой криминальной субкультуры будут блокировать до суда

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внёс в Госдуму законопроект, дополняющий действующее законодательство такими понятиями, как "криминальная субкультура", "деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры", и предусматривающий досудебный порядок блокировки сайтов, пропагандирующих такую субкультуру.

"Изменения предлагается внести в законы "Об основах профилактики правонарушений" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщил Башкин РИА Новости.

Он подчеркнул, что деятельность по созданию подобных криминальных интернет-сообществ, осуществляется, как правило, лицами, находящимися в исправительных учреждениях. "Эти лица оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судов, что представляет особую опасность", - заявил Башкин.

По словам сенатора, действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии, имеющая схожее с экстремизмом общественно опасное значение, выпадает из-под действия соответствующих положений федеральных законов.

"Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание действий по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмов их профилактики", - пояснил он.

По словам Башкина, законопроект предусматривает и возможность ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию, формирующую и поддерживающую криминальную субкультуру, включая создание интернет-сообществ. "Такой механизм позволит оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием интернета и направлять необходимую информацию в уполномоченные федеральные органы власти для принятия решения о блокировке соответствующих ресурсов", - сказал сенатор.

Башкин напомнил также, что ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство".

"Это лишний раз подтверждает актуальность разработанной нами совместно с экспертно-консультативным советом конституционного комитета Совета Федерации законодательной инициативы", - убеждён он.