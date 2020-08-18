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Сайты с пропагандой криминальной субкультуры будут блокировать до суда
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внёс в Госдуму законопроект, дополняющий действующее законодательство... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:00
александр башкин
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр башкин, общество

Сайты с пропагандой криминальной субкультуры будут блокировать до суда

13:28 18.08.2020 (обновлено: 15:00 18.08.2020)
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© Fotolia / REDPIXELЭкран ноутбука
Экран ноутбука
© Fotolia / REDPIXEL
Экран ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внёс в Госдуму законопроект, дополняющий действующее законодательство такими понятиями, как "криминальная субкультура", "деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры", и предусматривающий досудебный порядок блокировки сайтов, пропагандирующих такую субкультуру.
"Изменения предлагается внести в законы "Об основах профилактики правонарушений" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщил Башкин РИА Новости.
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Он подчеркнул, что деятельность по созданию подобных криминальных интернет-сообществ, осуществляется, как правило, лицами, находящимися в исправительных учреждениях. "Эти лица оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судов, что представляет особую опасность", - заявил Башкин.
По словам сенатора, действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии, имеющая схожее с экстремизмом общественно опасное значение, выпадает из-под действия соответствующих положений федеральных законов.

"Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание действий по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмов их профилактики", - пояснил он.

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По словам Башкина, законопроект предусматривает и возможность ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию, формирующую и поддерживающую криминальную субкультуру, включая создание интернет-сообществ. "Такой механизм позволит оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием интернета и направлять необходимую информацию в уполномоченные федеральные органы власти для принятия решения о блокировке соответствующих ресурсов", - сказал сенатор.
Башкин напомнил также, что ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство".
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"Это лишний раз подтверждает актуальность разработанной нами совместно с экспертно-консультативным советом конституционного комитета Совета Федерации законодательной инициативы", - убеждён он.
Сенатор рассчитывает, что принятие закона будет способствовать снижению криминогенных факторов, защите несовершеннолетних от негативного воздействия и вовлечения в совершение преступлений, укреплению состояния законности на территории исправительных учреждений и исправлению осужденных лиц и сформирует предпосылки для усиления эффективности правоохранительной системы.
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Александр БашкинОбщество
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