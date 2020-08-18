Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о "продаже" детей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов

По его словам, вице-спикер палаты представителей Филиппин и его жена Кастро Джейн Тан — родители близнецов, которых родила суррогатная мать. Дети являются гражданами Филиппин и находятся в Видновском доме ребенка.

"В обращении Кастро детально изложил просьбу помочь и разобраться в ситуации ареста и удержания его детей, полученных методом экстракорпорального зачатия. К письму приложил свидетельства о рождении детей и изъявил желание лично приехать еще раз сдать генетические тесты", — сказал Трунов.

Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Политик пишет, что дети родились 29 октября 2019 года, теперь им почти десять месяцев. Суррогатная мать — гражданка Украины, в соответствии с законом дала согласие на запись в свидетельство о рождении биологических родителей. Но они не смогли приехать забрать детей сразу из-за работы, а затем из-за пандемии коронавируса и запрета на перелеты.

Дети находились в Подмосковье вместе с доверенными лицами в арендованной квартире вместе с еще двумя филиппинскими детьми. Всех их забрали органы опеки.

"С тех самых пор у нас нет никакой информации об Анике и Артуро. Мы ничего не знаем об их состоянии, их здоровье, мы даже не знаем, живы ли они. Ситуация еще более ухудшилась из-за пандемии COVID-19, когда границы закрылись и мы не смогли выехать в Россию", — пишет Кастро.

Он также указывает, что до близнецов путем суррогатного материнства в России уже родились пять его детей, которые сейчас растут в его семье. Он просит президента помочь с возвращением детей и с получением срочной визы.

"Семья и дети всегда были традиционными ценностями в России — так же, как и на Филиппинах, — и защищаются нашими конституциями", — пишет политик.

В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.