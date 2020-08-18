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Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о "продаже" детей
Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T15:15
обнаружение детей в московской квартире
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
одинцово
филиппины
в мире
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Что скажут на это горлопаны про Украину,клубнику и «польские унитазы»?Россию превратили в «суррогатный конвейер» и ГД это поддерживает.Они даже посчитали сколько денег это приносит.
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одинцово
филиппины
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обнаружение детей в московской квартире, игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, одинцово, филиппины, в мире

Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о "продаже" детей

13:24 18.08.2020 (обновлено: 15:15 18.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
По его словам, вице-спикер палаты представителей Филиппин и его жена Кастро Джейн Тан — родители близнецов, которых родила суррогатная мать. Дети являются гражданами Филиппин и находятся в Видновском доме ребенка.
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"В обращении Кастро детально изложил просьбу помочь и разобраться в ситуации ареста и удержания его детей, полученных методом экстракорпорального зачатия. К письму приложил свидетельства о рождении детей и изъявил желание лично приехать еще раз сдать генетические тесты", — сказал Трунов.
Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Политик пишет, что дети родились 29 октября 2019 года, теперь им почти десять месяцев. Суррогатная мать — гражданка Украины, в соответствии с законом дала согласие на запись в свидетельство о рождении биологических родителей. Но они не смогли приехать забрать детей сразу из-за работы, а затем из-за пандемии коронавируса и запрета на перелеты.
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Дети находились в Подмосковье вместе с доверенными лицами в арендованной квартире вместе с еще двумя филиппинскими детьми. Всех их забрали органы опеки.

"С тех самых пор у нас нет никакой информации об Анике и Артуро. Мы ничего не знаем об их состоянии, их здоровье, мы даже не знаем, живы ли они. Ситуация еще более ухудшилась из-за пандемии COVID-19, когда границы закрылись и мы не смогли выехать в Россию", — пишет Кастро.

Он также указывает, что до близнецов путем суррогатного материнства в России уже родились пять его детей, которые сейчас растут в его семье. Он просит президента помочь с возвращением детей и с получением срочной визы.
"Семья и дети всегда были традиционными ценностями в России — так же, как и на Филиппинах, — и защищаются нашими конституциями", — пишет политик.
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В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.
4339161632
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Обнаружение детей в московской квартиреИгорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинОдинцовоФилиппиныВ мире
Популярные комментарии
Что скажут на это горлопаны про Украину,клубнику и «польские унитазы»?Россию превратили в «суррогатный конвейер» и ГД это поддерживает.Они даже посчитали сколько денег это приносит.
18 августа, 14:01
Олег 84
500007
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