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"Предвоенное состояние". Эксперт оценил действия Трампа против Китая
Действия президента США Дональда Трампа в отношении Китая напоминают предвоенное состояние, считает руководитель Экспертного совета российско-китайского... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:08
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юрий тавровский
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морган ортагус, юрий тавровский, дональд трамп, сычуань, мид кнр, вашингтон (город), сша, в мире

"Предвоенное состояние". Эксперт оценил действия Трампа против Китая

13:20 18.08.2020 (обновлено: 14:08 18.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Китая напоминают предвоенное состояние, считает руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
По словам эксперта, одержимость Трампа борьбой с Китаем растет на глазах и принимает гротескные формы, например, вытеснение с виртуальных просторов Америки приложения Tik-Tok.
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"На днях Трамп пригрозил убрать с американского рынка китайский знаменитый концерн торговли Alibaba. Нешуточная борьба идет с китайскими потребительскими товарами, с электроникой. Всемирный фронт развернут против технологии 5G и концерна Huawei. Вирусная пандемия, которая на самом деле напоминает пришедшую из Америки "испанку" (эпидемия вируса гриппа - ред.) и СПИД, именуются не иначе как "уханьской" или "китайской", - сказал Тавровский в ходе онлайн-семинара.
Он отметил, что шпионами объявлены в США сотни тысяч китайских студентов и стажеров, а в качестве резидентуры изображаются "Институты Конфуция" (культурно-образовательные центры), где преподают азы языка и культуры Поднебесной. Эксперт напомнил, что ранее США также неожиданно закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне.
"Все это действительно напоминает какое-то предвоенное состояние", - сказал Тавроский.
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.
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Морган ОртагусЮрий ТавровскийДональд ТрампСычуаньМИД КНРВашингтон (город)СШАВ мире
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