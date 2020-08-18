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Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова и отправил материал на новое рассмотрение в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:16
дело экс-министра абызова
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело экс-министра абызова, михаил абызов, происшествия

Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова

13:16 18.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова и отправил материал на новое рассмотрение в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 15 человек признаны соучастниками Абызова. Экс-министру и ещё 11 фигурантам уже предъявлены обвинения, ещё четверо объявлены в розыск.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как занимал должность министра.
В сентябре 2019 было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
В июле 2020 года следователи нашли новых соучастников Абызова и выявили новые преступления. По их данным, в 2017 году Абызов владел контрольным пакетом акций "Сибэко", оформленные на его оффшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "Сибэко", которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании.
Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
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Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовПроисшествия
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