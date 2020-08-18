Назван годовой доход губернатора Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Задекларированный годовой доход губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в 2019 году составил 10,628 миллиона рублей, в том числе по основному месту работы - около 7,5 миллиона рублей, следует из материалов на сайте администрации региона.
"Кувшинников Олег Александрович, губернатор (Вологодской) области. Декларированный годовой доход за 2019 год… 10,628 миллионов рублей, в том числе по основному месту работы - 7,532 миллионов рублей, иные доходы - 3,095 миллионов рублей", - говорится в соответствующей декларации.
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Руководителю региона на правах собственности принадлежат два земельных участка общей площадью около 3,35 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью около 259 квадратных метров. Также Кувшинников владеет автомобилем BMW 730 IAD. В пользовании губернатора Вологодской области находятся квартира площадью 62,8 квадратных метров, а также земельный участок сельхозназначения площадью 4,23 тысячи квадратных метров.
Декларированный годовой доход супруги Кувшинникова в 2019 году составил 458,5 тысячи рублей против 452,7 тысячи рублей в 2018 году.
Доходы губернатора Вологодской области в 2018 году составили 11,017 миллиона рублей, в том числе по основному месту работы - 6,116 миллиона рублей, следует из соответствующей декларации.