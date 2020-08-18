Назван годовой доход губернатора Вологодской области

"Кувшинников Олег Александрович, губернатор (Вологодской) области. Декларированный годовой доход за 2019 год… 10,628 миллионов рублей, в том числе по основному месту работы - 7,532 миллионов рублей, иные доходы - 3,095 миллионов рублей", - говорится в соответствующей декларации.