В СЖР прогнозируют сокращение журналистов в мире

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир заявил о вероятном сокращении персонала в мировых СМИ и растущей нагрузке на оставшихся журналистов.
С учетом этих факторов СЖР и МФЖ, по словам Шафира, прогнозируют "достаточно большое количество действий, акций, забастовок, выступлений со стороны персонала в конце этого года и в начале следующего".
"По карману работающих журналистов это ударит очень сильно. У частных вещателей эти планы по сокращению также будут болезненными. Будут происходить увольнения в течение этого года, потому что суммы затрат участников частных вещателей в Западной Европе, они зачастую превышают 20-25% у наиболее уязвимых вещателей", - рассказал Шафир на круглом столе "Медиа после пандемии", отметив, что дочерние вещатели будут сокращаться.
Выиграть от ситуации с коронавирусом, по мнению секретаря СЖР, удалось потоковым развлекательным каналам, поскольку и надомная работа, и самоизоляция оказали большое влияние на их активность и доходы.