В СЖР прогнозируют сокращение журналистов в мире

"По карману работающих журналистов это ударит очень сильно. У частных вещателей эти планы по сокращению также будут болезненными. Будут происходить увольнения в течение этого года, потому что суммы затрат участников частных вещателей в Западной Европе, они зачастую превышают 20-25% у наиболее уязвимых вещателей", - рассказал Шафир на круглом столе "Медиа после пандемии", отметив, что дочерние вещатели будут сокращаться.