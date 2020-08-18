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В СЖР прогнозируют сокращение журналистов в мире
Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир заявил о вероятном сокращении персонала в мировых СМИ и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:14
тимур шафир
союз журналистов россии
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392981_0:0:2984:1680_1400x0_80_0_0_e7c9e2e21a644b9497ad8c19f824713e.jpg
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РИА Новости
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353
60
тимур шафир, союз журналистов россии

В СЖР прогнозируют сокращение журналистов в мире

13:14 18.08.2020
715
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир заявил о вероятном сокращении персонала в мировых СМИ и растущей нагрузке на оставшихся журналистов.
С учетом этих факторов СЖР и МФЖ, по словам Шафира, прогнозируют "достаточно большое количество действий, акций, забастовок, выступлений со стороны персонала в конце этого года и в начале следующего".
"По карману работающих журналистов это ударит очень сильно. У частных вещателей эти планы по сокращению также будут болезненными. Будут происходить увольнения в течение этого года, потому что суммы затрат участников частных вещателей в Западной Европе, они зачастую превышают 20-25% у наиболее уязвимых вещателей", - рассказал Шафир на круглом столе "Медиа после пандемии", отметив, что дочерние вещатели будут сокращаться.
Выиграть от ситуации с коронавирусом, по мнению секретаря СЖР, удалось потоковым развлекательным каналам, поскольку и надомная работа, и самоизоляция оказали большое влияние на их активность и доходы.
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