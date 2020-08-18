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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575931142.html
Россиянин Важенков попал в больницу из-за полученных в Минске травм
Координатора "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного ранее в Белоруссии по делу о беспорядках и вернувшегося в Россию, госпитализировали в РФ после... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:10
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, открытая россия, белоруссия, в мире

Россиянин Важенков попал в больницу из-за полученных в Минске травм

13:10 18.08.2020
1810
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМилицейские автозаки в Минске у места проведения митинга оппозиции
Милицейские автозаки в Минске у места проведения митинга оппозиции
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Милицейские автозаки в Минске у места проведения митинга оппозиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Координатора "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного ранее в Белоруссии по делу о беспорядках и вернувшегося в Россию, госпитализировали в РФ после травм, полученных при задержании и в центре изоляции нарушителей, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
"Да, подтверждаю… травмы все получены при задержании и в ЦИП (центр изоляции правонарушителей)... он вернулся в Россию в день освобождения, уже в России прошел медицинское освидетельствование и был госпитализирован", - сказала Буракова в ответ на вопрос о том, действительно ли Важенкова госпитализировали.
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Глава организации также заявила, что у активиста нет документов - паспорт так и не вернули.
"Восстанавливает документы, вернулся по времянке, выданной посольством для выезда", - уточнила она.
Ранее госагентство "Белта" опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали "провокаторами" беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале "Открытая Россия" заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.
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В посольстве РФ сообщили, что Важенков "15 августа… отпущен из мест временного содержания". Его адвокат Антон Гашинский сообщал РИА Новости, что статус подозреваемого по делу о беспорядках в Белоруссии с Важенкова не снят.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
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Жаль отпустили
18 августа, 13:14
ASAlex Smolov
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