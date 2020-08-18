Россиянин Важенков попал в больницу из-за полученных в Минске травм

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Координатора "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного ранее в Белоруссии по делу о беспорядках и вернувшегося в Россию, госпитализировали в РФ после травм, полученных при задержании и в центре изоляции нарушителей, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.

"Да, подтверждаю… травмы все получены при задержании и в ЦИП (центр изоляции правонарушителей)... он вернулся в Россию в день освобождения, уже в России прошел медицинское освидетельствование и был госпитализирован", - сказала Буракова в ответ на вопрос о том, действительно ли Важенкова госпитализировали.

Глава организации также заявила, что у активиста нет документов - паспорт так и не вернули.

"Восстанавливает документы, вернулся по времянке, выданной посольством для выезда", - уточнила она.

Ранее госагентство " Белта " опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали "провокаторами" беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале "Открытая Россия" заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.

В посольстве РФ сообщили, что Важенков "15 августа… отпущен из мест временного содержания". Его адвокат Антон Гашинский сообщал РИА Новости, что статус подозреваемого по делу о беспорядках в Белоруссии с Важенкова не снят.

Открытая Россия " - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).