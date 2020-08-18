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Оборот вакцины от COVID-19 находится под жестким контролем, заявил ученый
Гражданский оборот вакцины от коронавируса в России будет проходить под жестким контролем, регистрация вакцины может быть приостановлена в любой момент при... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:08
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353
60
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Оборот вакцины от COVID-19 находится под жестким контролем, заявил ученый

13:08 18.08.2020
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© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. ГамалеиПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гражданский оборот вакцины от коронавируса в России будет проходить под жестким контролем, регистрация вакцины может быть приостановлена в любой момент при выявлении нежелательных реакций, заявил РИА Новости заместитель директора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Гражданский оборот вакцины будет осуществляться под жестким контролем, и эта временная регистрация может быть приостановлена в любой момент", - рассказал Логунов.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина зарегистрирована "на условиях" - подразумевается проведение пострегистрационных исследований.
В воскресенье директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
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