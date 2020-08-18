Оборот вакцины от COVID-19 находится под жестким контролем, заявил ученый

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гражданский оборот вакцины от коронавируса в России будет проходить под жестким контролем, регистрация вакцины может быть приостановлена в любой момент при выявлении нежелательных реакций, заявил РИА Новости заместитель директора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Гражданский оборот вакцины будет осуществляться под жестким контролем, и эта временная регистрация может быть приостановлена в любой момент", - рассказал Логунов.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина зарегистрирована "на условиях" - подразумевается проведение пострегистрационных исследований.
В воскресенье директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.
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