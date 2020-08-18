Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575930929.html
Более десяти человек отравились в известной красноярской кондитерской
Более десяти человек госпитализированы в больницу Красноярска с острой кишечной инфекцией после того, как с их слов, они поели кондитерские изделия в известной... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:04
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152039/38/1520393889_0:261:2500:1667_1400x0_80_0_0_0e8570bf21605cae0c1962628dbb0305.jpg
https://ria.ru/20200718/1574522562.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152039/38/1520393889_0:261:2500:1667_1400x0_80_0_0_0e8570bf21605cae0c1962628dbb0305.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152039/38/1520393889_121:0:2344:1667_1400x0_80_0_0_59acd02c66e687f3c8d7ad4bd249a68d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152039/38/1520393889_399:0:2066:1667_1400x0_80_0_0_6302ad6220e71173e0d66b6c44ac935f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, происшествия

Более десяти человек отравились в известной красноярской кондитерской

13:04 18.08.2020
2521
© Depositphotos / KzenonКапкейки
Капкейки
© Depositphotos / Kzenon
Капкейки. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Более десяти человек госпитализированы в больницу Красноярска с острой кишечной инфекцией после того, как с их слов, они поели кондитерские изделия в известной в городе сети питания Вellini group, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия, приобретенного в организации общественного питания Вellini group. На 18.08.2020 г. за медицинской помощью обратились 13 человек, госпитализированы 12 человек с течением заболевания средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю после получения информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе расследования проводится отбор проб пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников. Ситуация находится на контроле краевого управления.
Врач в одном из больничных отделений
18 июля, 04:36
В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
0216153
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с маршруткой и легковой автомашиной в Волгограде
В Волгограде семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
СИЗО №6 в Москве
Пермяк установил манекен президента и получил реальный срок
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов
Женщина в парандже
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
Светлана Тихановская
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Вид на горы в Майкопском районе в республике Адыгея
Адыгея сэкономила 500 миллионов рублей при реализации нацпроектов
Мужчина чувствует похмелье
Горох, яйца и семечки: финские ученые узнали, как бороться с похмельем
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стала известна дата прощания с Валентиной Легкоступовой
Работа студии танцев YOU LA в Екатеринбурге
Танцуют все: студия в Екатеринбурге после карантина набирает учеников
Кадр из фильма Матрица
Киану Ривз рассказал о съемках "Матрицы 4"
Невеста
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
Российские рубли
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции
Главы МИД России и Германии обсудили события в Белоруссии и вопрос Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния