Более десяти человек отравились в известной красноярской кондитерской

"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия, приобретенного в организации общественного питания Вellini group. На 18.08.2020 г. за медицинской помощью обратились 13 человек, госпитализированы 12 человек с течением заболевания средней степени тяжести", - говорится в сообщении.