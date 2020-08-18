Более десяти человек отравились в известной красноярской кондитерской

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Более десяти человек госпитализированы в больницу Красноярска с острой кишечной инфекцией после того, как с их слов, они поели кондитерские изделия в известной в городе сети питания Вellini group, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия, приобретенного в организации общественного питания Вellini group. На 18.08.2020 г. за медицинской помощью обратились 13 человек, госпитализированы 12 человек с течением заболевания средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю после получения информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе расследования проводится отбор проб пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников. Ситуация находится на контроле краевого управления.