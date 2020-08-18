Стала известна дата прощания с Валентиной Легкоступовой

"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг 20 августа в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12.00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", - сообщили в пресс-службе.