https://ria.ru/20200818/1575930810.html
Стала известна дата прощания с Валентиной Легкоступовой
Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Ритуал". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:03
2020-08-18T13:25
культура
умерла валентина легкоступова
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла валентина легкоступова, москва