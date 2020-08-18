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Стала известна дата прощания с Валентиной Легкоступовой
Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Ритуал". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:25
культура
умерла валентина легкоступова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
умерла валентина легкоступова, москва

Стала известна дата прощания с Валентиной Легкоступовой

13:03 18.08.2020 (обновлено: 13:25 18.08.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 20 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Ритуал".
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг 20 августа в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12.00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", - сообщили в пресс-службе.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
14 августа, 21:42Культура
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0201712
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваМосква
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