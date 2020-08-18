https://ria.ru/20200818/1575930731.html
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:03
2020-08-18T13:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Ольга Занкова
вот интересно...сколько же заработал этот "блогер"...если жена с детьми нигде не работает, по \заграницам катается..После ареста - тоже не работает... Как, оказывается , доходно быть лидером оппозиции
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Константин Иванов
Что это она всё откуда то "строчит" послания, уже может вернуться, её ни кто ни куда не "запрёт", встретилась бы с Лукашенко, поговорили, или ещё приказа ей ни кто не отдал. Кандидат блин...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
записала новое обращение
, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.
"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", — сказала она.
Политик подчеркнула, что ее супруга обвинили в преступлении, которого он не совершал, "по провокации спецслужб".
Блогер Сергей Тихановский весной этого года попытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Незадолго до окончания приема заявок документы подала его жена Светлана.
Вскоре Тихановского задержали по обвинению в воспрепятствовании проведению выборов. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.