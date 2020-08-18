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Сын погибшего в ДТП Захарова не считает видео от Ефремова извинением
Младший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова заявил суду, что видеообращение Михаила Ефремова не является извинением, лично слова сожаления от артиста... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:15
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Сын погибшего в ДТП Захарова не считает видео от Ефремова извинением

13:01 18.08.2020 (обновлено: 13:15 18.08.2020)
2282
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова заявил суду, что видеообращение Михаила Ефремова не является извинением, лично слова сожаления от артиста никто из родственников не получил, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
"Это было сделано на публику, зачем же еще записывать видео и выкладывать его в интернет? Лично он никак не извинился", - заявил Валерий Захаров.
Такого же мнения придерживается и родной брат погибшего, также Валерий Захаров.
Сегодня в суде будут допрошены все потерпевшие по делу: два сына Захарова, вдова и брат.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП
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Обсудить 4
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Согласен.
18 августа, 13:04
Егор Панкратов
1400003
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