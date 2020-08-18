Сын погибшего в ДТП Захарова не считает видео от Ефремова извинением

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова заявил суду, что видеообращение Михаила Ефремова не является извинением, лично слова сожаления от артиста никто из родственников не получил, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
"Это было сделано на публику, зачем же еще записывать видео и выкладывать его в интернет? Лично он никак не извинился", - заявил Валерий Захаров.
Такого же мнения придерживается и родной брат погибшего, также Валерий Захаров.
Сегодня в суде будут допрошены все потерпевшие по делу: два сына Захарова, вдова и брат.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.