Министр информации Белоруссии заявил, что давления на тележурналистов нет

"Белорусские телеканалы работают. Включите все девять кнопок общедоступного пакета, они работают. Давления на журналистов (телевидения, объявивших забастовку - ред) нет - того, которое есть (со стороны оппозиции – ред.) на журналистов государственных СМИ (освещающих деятельность властей – ред.). Все в рамках закона", - заявил Луцкий.