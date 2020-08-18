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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575930486.html
Министр информации Белоруссии заявил, что давления на тележурналистов нет
Белорусские государственные телеканалы продолжают вещание, давления на бастующих сотрудников телевидения не оказывается, "все в рамках закона", заявил РИА... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Министр информации Белоруссии заявил, что давления на тележурналистов нет

12:55 18.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Белорусские государственные телеканалы продолжают вещание, давления на бастующих сотрудников телевидения не оказывается, "все в рамках закона", заявил РИА Новости во вторник министр информации Белоруссии Игорь Луцкий.

"Белорусские телеканалы работают. Включите все девять кнопок общедоступного пакета, они работают. Давления на журналистов (телевидения, объявивших забастовку - ред) нет - того, которое есть (со стороны оппозиции – ред.) на журналистов государственных СМИ (освещающих деятельность властей – ред.). Все в рамках закона", - заявил Луцкий.

Ранее часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга – Белтелерадиокомпании – объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ. Также о намерении выйти на забастовку говорили сотрудники государственных телеканалов ОНТ и СТВ.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Акция протеста в Минске после президентских выборов
13 августа, 22:06Протесты в Белоруссии
"Не лезьте в самое пекло". Глава МВД Белоруссии высказался о журналистах
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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