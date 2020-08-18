Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200818/1575930211.html
Ученые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа
Результаты моделирования поведения водородного льда в космических условиях показали, что астероид Оумуамуа не может быть "водородным айсбергом". Таким образом... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:08
риа наука
кометы
астероиды
физика
химия
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569978441_0:102:3277:1945_1400x0_80_0_0_e12be896b1242a9396b05e7dc9112a1f.jpg
https://ria.ru/20191030/1560407545.html
https://ria.ru/20200131/1564099141.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569978441_0:102:3277:1945_1400x0_80_0_0_e12be896b1242a9396b05e7dc9112a1f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569978441_273:0:3002:2047_1400x0_80_0_0_53857bfca836ff6a8d128b4f18f1289e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569978441_614:0:2661:2047_1400x0_80_0_0_7d63502e1c5a0bcd7f5ce7724a892bb0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кометы, астероиды, физика, химия, космос - риа наука

Ученые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа

12:55 18.08.2020 (обновлено: 13:08 18.08.2020)
3824
© ESO / M. KornmesserАстероид Оумуамуа в представлении художника
Астероид Оумуамуа в представлении художника
© ESO / M. Kornmesser
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Результаты моделирования поведения водородного льда в космических условиях показали, что астероид Оумуамуа не может быть "водородным айсбергом". Таким образом ученые опровергли предположение, что особенности его движения связаны с реактивным выгоранием молекулярного водорода. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.
1I/Оумуамуа — первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему, был открыт 19 октября 2017 года. Сначала его классифицировали как астероид, но позже ученые обнаружили, что он обладает негравитационным ускорением, которое скорее свойственно кометам. Однако под категорию комет он не подходил из-за слишком крупного размера и формы — Оумуамуа имеет вид сигары длиной 180 метров и шириной 30 метров.
В начале 2020 года группа астрофизиков высказала предположение, что Оумуамуа — "водородный айсберг", состоящий из льда молекулярного водорода, который, испаряясь при приближении к Солнцу, придает объекту реактивное ускорение. Возможным местом рождения астероида назвали молекулярное облако (GMC) W51, находящееся на расстоянии 17 тысяч лет от нас.
Ученые из США и Южной Кореи решили провести анализ и выяснить, мог ли загадочный астероид сформироваться в такой среде.
"Этот объект загадочен и труден для понимания, потому что он демонстрирует особые свойства, которые мы никогда не видели у комет и астероидов в нашей Солнечной системе, — приводятся в пресс-релизе Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики слова ведущего автора статьи, доктора Тима Хоанга (Thiem Hoang) из Корейского института астрономии и космических наук. — Гипотеза выглядела многообещающей, потому что она могла объяснить чрезвычайно вытянутую форму Оумуамуа, а также его негравитационное ускорение".
Комета 2I/Borisov
30 октября 2019, 17:13РИА Наука
В спектре межзвездной кометы Борисова обнаружена вода
Гипотеза "водородного айсберга" основывалась на предположении, что водородный лед может образовываться в плотных молекулярных облаках.
"Если это так, ледяные объекты из молекулярного водорода должны быть в изобилии во Вселенной, что имеет далеко идущие последствия. Тогда водородный лед может быть предложен и для объяснения темной материи — загадки современной астрофизики", — продолжает Хоанг.
Согласно общепринятой теории формирования твердых объектов в космосе, их рост начинается в результате столкновения и слипания пыли микрометрового размера с образованием более крупных частиц. Но в случае "водородного айсберга" эта теория, по мнению авторов, не применима.
В новом исследовании ученые показали, что в плотной газовой среде на зернах быстро образуется слой водорода, который сорбирует материал с поверхности. Из-за этого частицы лишаются возможности слипаться.
Авторы также изучили возможные причины разрушения водородного льда — межзвездное излучение, космические лучи и межзвездный газ. Оказалось, что наиболее разрушительный эффект имеет свет звезд, вызывающий сублимацию — возгонку водорода. А это значит, что водородный айсберг просто не смог бы преодолеть 17 тысяч световых лет, отделяющих Солнечную систему от места его рождения.
"Тепловая сублимация путем столкновительного нагрева в молекулярных облаках может разрушить водородные айсберги размером с Оумуамуа еще до их выхода в межзвездную среду", — говорит второй автор статьи, доктор Абрахам Лоеб (Abraham Loeb), профессор естественных наук в Гарвардском университете.
Таким образом, происхождение и состав астероида Оумуамуа продолжают оставаться загадкой. Авторы надеются, что она будет разгадана после того, как начнет функционировать в полную силу Обсерватория имени Веры Рубин, которая нацелена на обнаружение подобных объектов.
Вид с МКС на Землю
31 января, 12:18РИА Наука
В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам
1451111
Обсудить 0
РИА НаукакометыАстероидыфизикахимияКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Микроквазар SS 433 (на заднем плане), пульсирующий с периодичностью 162 дня. На переднем плане - газовое облако, испускающее гамма-излучение в ответ на эти пульсации
Астрономы зафиксировали необычное "сердцебиение" черной дыры
Логотип Роскосмоса
В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
Субнептуны
Ученые нашли на далеких нептунах океаны воды. Они могут быть обитаемы
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
Предприятие "Роскосмоса" изготовит еще три спутника связи "Гонец-М"
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Общегражданский марш За свободу в Минске
Министр информации Белоруссии заявил, что давления на тележурналистов нет
Самолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
Белоруссия начала патрулировать границы истребителями
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия серьезно изучает идею США создать линию связи по космосу
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Остров Гуам
Ученые объяснили, почему тропические зоны Земли расширяются
Атомная подводная лодка
Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Сечин подарил Путину бутылку с нефтью
Сечин подарил Путину бутылку нефти
В Гродно завершился многотысячный митинг
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния