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Религия и мировоззрение
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Русская церковь накормила 500 нуждающихся семей в Киргизии
Русская православная церковь направила 400 тысяч рублей на продуктовую помощь нуждающимся семьям Киргизии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ во РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T14:01
религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, узбекистан, таджикистан, киргизия, общество

Русская церковь накормила 500 нуждающихся семей в Киргизии

12:53 18.08.2020 (обновлено: 14:01 18.08.2020)
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкОшсикй рынок в Бишкеке, Киргизия
Ошсикй рынок в Бишкеке, Киргизия
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Русская православная церковь направила 400 тысяч рублей на продуктовую помощь нуждающимся семьям Киргизии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ во вторник.
"Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению перечислил Бишкекской епархии 400 тысяч рублей из средств, собранных на сайте Милосердие.ru. Более 500 нуждающихся семей получили продуктовую помощь", - говорится в сообщении.
На эти деньги сформировали продуктовые наборы, в которые включили четыре вида мясных консервов, растительное масло, муку, сахар, рис, гречку, сухой мясной бульон, чай, томатную пасту, хозяйственное мыло.
В отделе уточнили, что помощь получили многодетные семьи, матери-одиночки, пожилые, люди с инвалидностью, многие из них – иностранцы, граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России, которые не могут рассчитывать на государственную поддержку в Киргизии.
"С 22 марта, когда в Киргизии был введен режим чрезвычайной ситуации, епархия за счет своих средств и благотворителей уже раздала тысячу продуктовых наборов. Поэтому продукты, закупленные на средства Синодального отдела по благотворительности, решили выдать тем, кто еще такой помощи не получал", - рассказали в РПЦ.
В проекте приняли участие волонтеры и предприниматели. Например, одна транспортная компания бесплатно отвозила нуждающихся от дома до места получения продуктов и обратно.
Сбор средств на продукты продолжается, напомнили в синодальном отделе. Поддержать нуждающихся можно, пройдя по ссылке или отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования.
"С началом пандемии более 100 тысяч человек в России и других странах оказались в затруднительном финансовом положении. Во многих епархиях отмечают значительное увеличение количества обратившихся за помощью", - подытожили в отделе.
По данным Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России и за рубежом действует 100 церковных добровольческих служб, в помощи участвуют почти 7 тысяч православных волонтеров, в 102 епархиях Русской православной церкви открыты горячие линии помощи нуждающимся. Всю информацию о церковной помощи во время эпидемии можно найти на сайте cerkpom.miloserdie.ru.
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