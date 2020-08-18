Против Порошенко завели новое дело

"Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа - это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой. Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михаила Саакашвили, Александра Боровика и др. Этим действиям, совершенным организованной группой, начали давать оценку - ГБР (Госбюро расследований – ред.) открыло производство (завело дело – ред.)", - цитирует Сердюка пресс-служба юридической компании "АВЕР ЛЕКС".

При этом отмечается, что Госбюро расследований возбудило дело 11 августа по факту незаконного лишения гражданства Артеменко, "совершенного организованной группой под руководством пятого президента Украины Петра Порошенко, одним из исполнителей которой также был бывший генпрокурор Юрий Луценко". Пресс-служба обнародовала выписку из единого реестра досудебных дел, согласно которому дело возбуждено по решению Шевченковского районного суда Киева по статье "служебная халатность", которая повлекла тяжкие последствия.

По его утверждению, представители данной группы сфальсифицировали и использовали документы и недостоверные сведения о якобы наличии у Артеменко второго гражданства - Канады, достоверно зная о его добровольном отказе и выходе из этого гражданства еще в 2014 году. По мнению адвоката, процедура лишения гражданства была проведена с явными нарушениями. В частности, комиссия по вопросам гражданства при президенте этот вопрос по сути вообще не рассматривала, а также не была проведена проверка представления миграционной службы, "которое готовилось впопыхах, менее, чем за один день".