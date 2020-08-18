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Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило дело о незаконном лишении гражданства экс-депутата Верховной рады Андрея Артеменко в отношении экс-президента Петра... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:37
виталий сердюк
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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виталий сердюк, дональд трамп, верховная рада украины, сша, петр порошенко, украина, в мире

Против Порошенко завели новое дело

12:47 18.08.2020 (обновлено: 13:37 18.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило дело о незаконном лишении гражданства экс-депутата Верховной рады Андрея Артеменко в отношении экс-президента Петра Порошенко и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил во вторник адвокат бывшего депутата Виталий Сердюк.
"Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа - это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой. Такие действия были совершены как в отношении Андрея Артеменко, так и в отношении Михаила Саакашвили, Александра Боровика и др. Этим действиям, совершенным организованной группой, начали давать оценку - ГБР (Госбюро расследований – ред.) открыло производство (завело дело – ред.)", - цитирует Сердюка пресс-служба юридической компании "АВЕР ЛЕКС".
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При этом отмечается, что Госбюро расследований возбудило дело 11 августа по факту незаконного лишения гражданства Артеменко, "совершенного организованной группой под руководством пятого президента Украины Петра Порошенко, одним из исполнителей которой также был бывший генпрокурор Юрий Луценко". Пресс-служба обнародовала выписку из единого реестра досудебных дел, согласно которому дело возбуждено по решению Шевченковского районного суда Киева по статье "служебная халатность", которая повлекла тяжкие последствия.
Сердюк добавил, что в апреле 2017 года Луценко, представители государственной миграционной службы, комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и лично Порошенко за несколько дней незаконно лишил гражданства Украины Артеменко. "Политической подоплекой этого стала попытка Андрея Артеменко вынести на публичное обсуждение способы мирного урегулирования ситуации в Донбассе и Крыму", - заявил Сердюк.
По его утверждению, представители данной группы сфальсифицировали и использовали документы и недостоверные сведения о якобы наличии у Артеменко второго гражданства - Канады, достоверно зная о его добровольном отказе и выходе из этого гражданства еще в 2014 году. По мнению адвоката, процедура лишения гражданства была проведена с явными нарушениями. В частности, комиссия по вопросам гражданства при президенте этот вопрос по сути вообще не рассматривала, а также не была проведена проверка представления миграционной службы, "которое готовилось впопыхах, менее, чем за один день".
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Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля 2017 года в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Также газета сообщает, что план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После этого прокуратура возбудила в отношении Артеменко уголовное дело по статье "госизмена".
Порошенко указом лишил Артеменко украинского гражданства из-за наличия у него паспорта Канады. Позднее на этом основании Верховная рада досрочно прекратила его депутатские полномочия. Артеменко обжаловал эти решения в суде. Информация о наличии у него второго гражданства поступила от офиса генпрокурора, который выяснил это в рамках расследования дела против Артеменко о государственной измене.
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Виталий СердюкДональд ТрампВерховная Рада УкраиныСШАПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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