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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575930012.html
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
ольга колесникова
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, виктор бабарико, ольга колесникова, александр лукашенко

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

12:46 18.08.2020
1380
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах.
"Мне передают люди: "Слушайте, а уже это неактуально считать". А что надо? Новые выборы", - сказал глава государства во время общения с одним из рабочих МЗКТ.
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"Никаких повторных выборов"

При этом он критически отозвался о предложении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской о новых выборах.
"Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел – Прим. ред.) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем он добавил, что "Витьку Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка, баллотировался на президентских выборах, сейчас находится в СИЗО в рамках уголовного дела об экономических преступлениях – Прим. ред.) никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать".
Лукашенко добавил, что новые выборы можно провести после принятия на референдуме новой Конституции. С помощью этого он хочет поделиться властными полномочиями.
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"Хотите, как на Майдане!?" Куда ведут БелоруссиюПока большинство протестующих в Белоруссии выступает просто против, не предлагая никаких дальнейших шагов, оппозиционеры в изгнании продвигают свою программу. И в ней нет ничего хорошего.

"Никто ничего не предлагал"

Позднее глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении Александра Лукашенко о пересчете голосов.
"Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено", - сообщила она агентству.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
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Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоОльга КолесниковаАлександр Лукашенко
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