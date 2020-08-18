Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах.

"Мне передают люди: "Слушайте, а уже это неактуально считать". А что надо? Новые выборы", - сказал глава государства во время общения с одним из рабочих МЗКТ.

"Никаких повторных выборов"

При этом он критически отозвался о предложении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской о новых выборах.

"Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел – Прим. ред.) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он добавил, что "Витьку Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка, баллотировался на президентских выборах, сейчас находится в СИЗО в рамках уголовного дела об экономических преступлениях – Прим. ред.) никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать".

Лукашенко добавил, что новые выборы можно провести после принятия на референдуме новой Конституции. С помощью этого он хочет поделиться властными полномочиями.

"Никто ничего не предлагал"

Позднее глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила РИА Новости, что не слышала о предложении Александра Лукашенко о пересчете голосов.

"Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено", - сообщила она агентству.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.