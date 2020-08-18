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В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
Украинские силовики шесть раз нарушили "режим тишины" с начала действия дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:42
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, украина, в мире

В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию

12:42 18.08.2020
5127
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили "режим тишины" с начала действия дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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"Начиная с 00.01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, военнослужащие Украины шесть раз нарушили достигнутые договоренности по соблюдению дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия", - сказал Осадчий журналистам.
Он также заявил о регулярных нарушениях со стороны украинских силовиков первого пункта допмер, а именно – запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми, согласно договоренностям, подразумеваются "попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций". По словам Осадчего, всего за данный период было зафиксировано девять фактов проведения инженерных работ по оборудованию позиций украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское, Троицкое, Кондрашевская-Новая, Счастье и Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе.
"Видеофакты данных нарушений были ранее опубликованы на официальном сайте Народной милиции", - сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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