Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне

По версии следствия, 16 августа двое 11-летних мальчиков решили построить шалаш в поселке ЗЯБ города Набережные Челны. Собрав ветви, они понесли их по тротуару мимо многоквартирного жилого дома. При этом один из мальчиков задел веткой окно на первом этаже. Находившийся в квартире мужчина вышел из дома, схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости.