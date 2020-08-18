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Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении жителя Набережных Челнов, проломившего затылок 11-летнему... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:30
набережные челны
происшествия
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РИА Новости
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353
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набережные челны, происшествия

Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне

12:30 18.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении жителя Набережных Челнов, проломившего затылок 11-летнему мальчику, который во время игры задел веткой окно квартиры мужчины, сообщает СУСК РФ по Татарстану.
"Следственными органами… 26-летний житель города Набережные Челны задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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По версии следствия, 16 августа двое 11-летних мальчиков решили построить шалаш в поселке ЗЯБ города Набережные Челны. Собрав ветви, они понесли их по тротуару мимо многоквартирного жилого дома. При этом один из мальчиков задел веткой окно на первом этаже. Находившийся в квартире мужчина вышел из дома, схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости.
"Дальнейшие действия злоумышленника пресекли прохожие, после чего мальчик пошел домой и рассказал родным о произошедшем. После этого злоумышленник был задержан нарядом вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время ребенок госпитализирован", - уточняет ведомство.
Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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