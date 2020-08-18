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Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
Младший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд назначить актеру максимальное наказание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:27
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания

12:27 18.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд назначить актеру максимальное наказание, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
"Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю - максимальное наказание", - заявил Валерий Захаров.
Сегодня в суде будут допрошены все потерпевшие по делу: два сына погибшего, вдова и родной брат.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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