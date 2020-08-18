Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сын погибшего в ДТП с Младший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд назначить актеру максимальное наказание, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

"Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю - максимальное наказание", - заявил Валерий Захаров.

Сегодня в суде будут допрошены все потерпевшие по делу: два сына погибшего, вдова и родной брат.