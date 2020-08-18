Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова попросил суд назначить актеру максимальное наказание, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
"Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю - максимальное наказание", - заявил Валерий Захаров.
Сегодня в суде будут допрошены все потерпевшие по делу: два сына погибшего, вдова и родной брат.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.