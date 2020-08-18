Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса

"Мы все готовимся, перегруппировываемся из-за информации, что на осень ожидается вторая волна… Есть вероятность новых ограничений, поэтому снова будет востребовано волонтерское движение в части покупки медикаментов, развоза и покупки продуктов тем, кто в зоне риска, или тем, кто болеет в нетяжелой форме, чтобы он не стал разносчиком. Поэтому мы сейчас перегруппируемся, формируем по округам волонтерские группы в спящем режиме, мы поддерживаем их в тонусе, держим с ними связь", - сообщили в московском Красном Кресте.