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Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
Московский Красный Крест формирует волонтерские группы, которые можно будет задействовать в случае второй волны коронавируса, и продолжает помогать мигрантам и... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:24
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, генеральная ассамблея оон, багдад (город), оон

Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса

12:24 18.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтёры формируют продуктовые наборы для пенсионеров
Волонтёры формируют продуктовые наборы для пенсионеров
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Волонтёры формируют продуктовые наборы для пенсионеров . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Московский Красный Крест формирует волонтерские группы, которые можно будет задействовать в случае второй волны коронавируса, и продолжает помогать мигрантам и социально незащищенным слоям населения, сообщили РИА Новости в подразделении.
Всемирный день гуманитарной помощи, провозглашенный Генассамблеей ООН в 2008 году, отмечается 19 августа. В этот день в 2003 году в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека, в числе которых был видный деятель ООН Сержиу Виейра ди Меллу.
Как отметили в московском Красном Кресте, сейчас для подразделения день гуманитарной помощи проходит "в ежедневном режиме" - оно активно готовится к возможной второй волне коронавируса.
"Мы все готовимся, перегруппировываемся из-за информации, что на осень ожидается вторая волна… Есть вероятность новых ограничений, поэтому снова будет востребовано волонтерское движение в части покупки медикаментов, развоза и покупки продуктов тем, кто в зоне риска, или тем, кто болеет в нетяжелой форме, чтобы он не стал разносчиком. Поэтому мы сейчас перегруппируемся, формируем по округам волонтерские группы в спящем режиме, мы поддерживаем их в тонусе, держим с ними связь", - сообщили в московском Красном Кресте.
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В подразделении отметили, что пандемия сильно оживила работу Красного Креста, поскольку потребовалось большое количество волонтеров для распределения полученной гуманитарной помощи от крупных корпораций и из-за рубежа.
"Когда встал вопрос карантина и опасности, плюс Москва была перекрыта, и возможностью получить пропуск, в том числе для передвижения по Москве, была волонтерская деятельность, мы получили всплеск желающих. И он как раз совпал с необходимостью большого количества желающих, потому что мы получили гуманитарную помощь от крупных корпораций, и мы получили международную гуманитарную помощь", - пояснили в организации.
Сейчас подразделение продолжает работу с социально незащищенными слоями населения, с мигрантами, с теми, кто попал в тяжелую ситуацию, с пожилыми людьми.
"Мы оказываем гуманитарную помощь, и у нас идет линия из двух разновидностей: это гигиенический набор и пищевой набор. Это достаточно здоровые коробки, которые упакованы, опломбированы, мы взаимодействуем с правительством Москвы, с управами, получаем списки от них, и волонтеры точечно работают", - заключили в московском Красном Кресте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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