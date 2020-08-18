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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575929029.html
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:47
протесты в белоруссии
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, ангела меркель, владимир путин, германия, белоруссия, в мире

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

12:23 18.08.2020 (обновлено: 12:47 18.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", — говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииРоссияАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияБелоруссияВ мире
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