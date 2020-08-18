Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии

"Является смешным и в то же время провокационным то, что в качестве предвестника интервенции ЕС и США, якобы за "свободу" и "демократию", были "мобилизованы" Польша и страны Балтии, входящие в ЕС, в которых отмечены вопиющие нарушения демократических прав и свобод, такие как судебные процессы над оппозиционными газетами и заключение коммунистов в тюрьму, ограничение или даже запрет деятельности коммунистических партий", - отмечает КПГ.