Горячее питание для младших классов организуют во всех школах Забайкалья

"По инициативе президента с 1 сентября для младших школьников будет обязательное горячее здоровое питание. Финансирование за счет федерального бюджета. Но первоначальным условием было, что должны быть готовы абсолютно все школы региона. Это вызывало у нас тревогу ввиду тяжелого состояния особенно сельских школ, пищеблоков, столовых. Вызывало опасение у нас, успеем ли мы подготовиться, успеем ли мы принять необходимые решения, чтобы в каждой школе в каждом населенном пункте обеспечить детей питанием. Но составу министерства образования нашего, руководству удалось найти все необходимые решения, подготовить соответствующую заявку и поучаствовать в первичном выделении средств", - сказал Осипов.