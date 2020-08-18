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Забайкальский край
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Горячее питание для младших классов организуют во всех школах Забайкалья
Горячее питание для младших классов будет организовано во всех школах Забайкалья, проблемы с сельскими школами, в которых не предусмотрена столовая, решены,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:15
забайкальский край
александр осипов
владимир путин
забайкальский край
общество
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александр осипов, владимир путин, забайкальский край, общество

Горячее питание для младших классов организуют во всех школах Забайкалья

12:15 18.08.2020
67
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Горячее питание для младших классов будет организовано во всех школах Забайкалья, проблемы с сельскими школами, в которых не предусмотрена столовая, решены, сообщил журналистам губернатор Александр Осипов.
Ранее губернатор Забайкалья поставил задачу проверить возможности учреждений образования предоставлять детям горячее питание. Необходимо было подготовить 100% школ региона, чтобы Забайкалье вошло в перечень субъектов по федеральной программе. При этом здания девяти сельских школ не предполагают проект оборудования столовой или пищеблока.
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"По инициативе президента с 1 сентября для младших школьников будет обязательное горячее здоровое питание. Финансирование за счет федерального бюджета. Но первоначальным условием было, что должны быть готовы абсолютно все школы региона. Это вызывало у нас тревогу ввиду тяжелого состояния особенно сельских школ, пищеблоков, столовых. Вызывало опасение у нас, успеем ли мы подготовиться, успеем ли мы принять необходимые решения, чтобы в каждой школе в каждом населенном пункте обеспечить детей питанием. Но составу министерства образования нашего, руководству удалось найти все необходимые решения, подготовить соответствующую заявку и поучаствовать в первичном выделении средств", - сказал Осипов.
По словам губернатора, региону из федерального бюджета выделили 340 миллионов рублей до конца года на организацию здорового питания.
"Сейчас надо будет с 1 или 2 сентября начать предоставлять питание. Оно будет предоставляться в 100% школ", — добавил Осипов.
Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы. Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с сентября этого года с учетом переходного периода до сентября 2023 года.
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