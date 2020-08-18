Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт

"Лукашенко целенаправленно уничтожал любые даже намеки на пророссийские политические силы. При этом националисты чувствовали себя удобно и разгульно. Он считал, что он их использует в торговле с Россией, что для шантажа России можно показывать этих, как он считал, ручных националистов, но в итоге получилось, что они же его и свергают. Ровно наступает на те же самые грабли, что и Янукович, те же самые ошибки, которые допустил в свое время Янукович, допускает сегодня Лукашенко", - считает эксперт.