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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575928442.html
Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
В организации протестов в Белоруссии есть признаки иностранного вмешательства, в частности из США и Польши, но главной причиной политического кризиса в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
telegram (приложение)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, telegram (приложение), евгений минченко, александр лукашенко, белоруссия, сша

Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт

12:14 18.08.2020 (обновлено: 12:29 18.08.2020)
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© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В организации протестов в Белоруссии есть признаки иностранного вмешательства, в частности из США и Польши, но главной причиной политического кризиса в республике стала недальновидная политика президента Александра Лукашенко, направленная на поддержку националистов в противовес пророссийским силам, он допускает сейчас те же ошибки, что в свое время экс-президент Украины Виктор Янукович, считает директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
"Я думаю, что тот полномасштабный политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу от власти Александра Лукашенко. И главный вопрос - каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него - и формальная юридическая, и политическая. Иностранное вмешательство в организации протестов имеет какое-то значение, но бездарная, бестолковая политика, которую вел Лукашенко на протяжении последнего времени, стала причиной его политического краха", - сказал эксперт РИА Новости.
"Главная его ошибка в ходе избирательной кампании: он пытался опереться на националистов, которые его сейчас с упоением предают. А при этом пытался сконцентрировать российский заговор, тем самым настроив против себя пророссийский электорат. Еще две недели назад Лукашенко и его команда рассказывали про страшный российский заговор с целью его свергнуть и про риски военного вмешательства России. Но я могу сказать, что главный виновник свержения Лукашенко - это сам Лукашенко", - пояснил аналитик.
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По мнению Минченко, "подавляющее большинство активистов, которые сегодня в первых рядах борьбы против Лукашенко, собственно, им же и выращены за последние несколько лет".
"Лукашенко целенаправленно уничтожал любые даже намеки на пророссийские политические силы. При этом националисты чувствовали себя удобно и разгульно. Он считал, что он их использует в торговле с Россией, что для шантажа России можно показывать этих, как он считал, ручных националистов, но в итоге получилось, что они же его и свергают. Ровно наступает на те же самые грабли, что и Янукович, те же самые ошибки, которые допустил в свое время Янукович, допускает сегодня Лукашенко", - считает эксперт.
Говоря об интересе зарубежных акторов в происходящем в Белоруссии, политолог отметил, что "Польша и Америка хотят увеличить свое влияние в этой стране". Эксперт перечислил ряд Telegram-каналов, где публикуются инструкции для протестующих. Один из них, по его словам, к примеру, официально спонсируется из польского бюджета, а другой канал ведет сотрудник финансируемого конгрессом США "Радио Свобода". "Но такого рода активность была и раньше, но она не имела общественной поддержки. Сегодня мы видим, что действительно у сторонников ухода Александра Лукашенко от власти есть достаточно большая поддержка в обществе", - обратил внимание эксперт.
Эксперт "с большим скепсисом" относится к вероятности захвата власти в Белоруссии военными. "Любой военной хунте нужна какая-то понятная идеология, чего они добиваются. А в Белоруссии непонятно, с какой идеологией хунта может захватить власть. Продолжать политику Лукашенко без Лукашенко? Так политика Лукашенко не пользуется поддержкой населения", - пояснил Минченко.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникована на пресс-конференции в Минске
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В штабе Тихановской порассуждали о вероятной смене власти в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяTelegram (приложение)Евгений МинченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСША
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