Танцуют все: студия в Екатеринбурге после карантина набирает учеников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Владелице студии танцев в Владелице студии танцев в Екатеринбурге Алине Рудой, чтобы спасти свой бизнес от закрытия в пандемию, пришлось взять кредит на выплату заработной платы педагогам и оплату аренды. И теперь студия объявила новый набор учеников.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф Полет нормальный. Истории предпринимателей " Алина Рудая рассказала, почему у хорошего бизнесмена всегда должны быть накопления и почему танцами не нужно заниматься онлайн.

От шести месяцев до 60 лет

У Алины Рудой в Екатеринбурге две студии танцев и фитнеса YOU LA. Первая появилась 13 лет назад - Алина, которая заканчивала учиться в институте предпринимательства и права, хотела создать бизнес, ориентированный на женщин и творчество. Девушка с детства увлекалась танцами, поэтому решила заняться тем, что ей нравится самой.

© Фото : из личного архива Алины Рудой Владелица студии танцев YOU LA в Екатеринбурге Алина Рудая © Фото : из личного архива Алины Рудой Владелица студии танцев YOU LA в Екатеринбурге Алина Рудая

Сегодня в студиях занимаются около 300 учеников в возрасте от шести месяцев до 60 лет, работают около 30 педагогов по разным направлениям – от классического танца до современных джаз-фанка и контемпорари.

"Я делю свою работу на три блока: дети, подростки и взрослые. Что касается взрослых, то здесь миссия – сделать женщину счастливой через танцы и фитнес, чтобы она отвлеклась от будничных забот и занималась собой и ради себя. А когда женщина счастлива, то все вокруг – муж, дети – тоже счастливы", - рассказывает Алина.

В ее школах, говорит предпринимательница, занимаются самые обычные женщины, которые получают среднюю зарплату и водят детей в обычные сады и школы. Но в студии к каждому ученику относятся как к самым важным персонам.

Каждые полгода танцевальные коллективы представляли свое номера на отчетных концертах, зал на 800 зрителей обычно заполнялся целиком. Студия на протяжении 13 лет работала практически без выходных, на отдых уходили только на время зимних каникул. Так было до пандемии и ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса.

© Фото : предоставлено Алиной Рудой Работа студии танцев YOU LA в Екатеринбурге © Фото : предоставлено Алиной Рудой Работа студии танцев YOU LA в Екатеринбурге

Кредит, чтобы выжить

"Пандемия повлияла самым ужасным образом. Мы просто закрылись, не работали. Доход не просто упал до нуля, мы ушли в минус. Ведь нужно платить вознаграждения педагогам, арендную плату, а помещения у нас немаленькие – 300 квадратных метров", - говорит Алина.

Арендодатели пошли навстречу и снизили плату за студию почти на 50%, рассказывает Рудая. Но на оплату и уменьшенных счетов нужны были деньги. Алине пришлось взять обычный потребительский кредит в банке. От государства танцевальная студия получила субсидию, как пострадавшая отрасль, а также средства на приобретение дезинфицирующих средств.

"Я никогда не рассчитывала на помощь государства, дали - спасибо. Сидеть ругаться и говорить, что мне что-то должны, у меня нет времени. И вообще, какой ты бизнесмен, если не откладываешь капитал на форс-мажор", - рассказывает Алина.

Студия пыталась, как и многие другие клубы, организовывать занятия и танцевальные марафоны онлайн, но доходы от такой деятельности совершенно не сопоставимы с работой "живьем".

"Я противник онлайн-марафонов. Ну, выйдите замуж онлайн, заведите себе не ребенка, а тамагочи. Работа онлайн в творческих профессиях, я не считаю, что это правильно. Нужен доступ к телу, если мы говорим о танцах, нужно правильно поставить руки, ноги, осанку. И в зале все-таки есть определенная энергетика, когда ребята танцуют. А когда ты дома скачешь на ковре перед экраном, неважно, сколько это стоит - 10 рублей или 10 тысяч, это совершенно не то", - считает Алина.

© Фото : предоставлено Алиной Рудой Работа студии танцев YOU LA в Екатеринбурге © Фото : предоставлено Алиной Рудой Работа студии танцев YOU LA в Екатеринбурге

Набор в маленькие группы

Рудая, как и все ее педагоги, с нетерпением ждали снятия запрета на работу фитнес-центров и танцевальных студий. И с начала августа они уже начали набор новых учеников. Правда, теперь, согласно новым санитарным требованиям, группы будут небольшими. Это значит, говорит Алина, что будет и меньше клиентов, и, соответственно, доход у студии нескоро вернется к прежнему уровню. Чтобы остаться на плаву, предпринимательница впервые за пять лет подняла цену занятий за месяц на 500 рублей.

"Мы объявили, что у нас ограниченный набор, будем собирать группы пофамильно. Пока желающих меньше, чем обычно, люди пока еще боятся. Но я надеюсь, что желание заниматься танцами и спортом у людей не пропало, что родители приведут к нам своих детей, чтобы отвлечь от всевозможных гаджетов", - говорит Алина.