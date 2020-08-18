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Влад Топалов попал в аварию
Российский певец и бывший солист группы "Smash!!" Влад Топалов разместил в инстаграме пост, в котором сообщил, что попал в аварию. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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влад топалов, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Влад Топалов попал в аварию

12:57 18.08.2020
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© РИА НовостиРоссийский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018
Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018
© РИА Новости
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский певец и бывший солист группы "Smash!!" Влад Топалов разместил в инстаграме пост, в котором сообщил, что попал в аварию.
"Попал в ДТП утром", — написал Топалов.
Исполнитель не рассказал подробности происшествия, а в публикации уточнил, что с годами стал проще относиться и воспринимать разные вещи, в том числе, и опасные ситуации на дорогах.
"Значит, так надо. Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения", — добавил музыкант.
Пост Влада Топалова напугал многих пользователей: "Берегите себя, Влад! Надеюсь, что не пострадали", "Не надо так пугать. Надеюсь, с тобой все хорошо", "Главное, жив и здоров. Со всем остальным — разберетесь".
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