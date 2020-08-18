Влад Топалов попал в аварию

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский певец и бывший солист группы "Smash!!" Влад Топалов разместил в инстаграме пост, в котором сообщил, что попал в аварию.

"Попал в ДТП утром", — написал Топалов.

Исполнитель не рассказал подробности происшествия, а в публикации уточнил, что с годами стал проще относиться и воспринимать разные вещи, в том числе, и опасные ситуации на дорогах.

"Значит, так надо. Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения", — добавил музыкант.