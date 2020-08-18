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В Минпромторг Приморья пришли с обысками
В Минпромторге Приморья проходят обыски, уволена замминистра Елена Коваль, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:47
приморский край
происшествия
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
приморский край, происшествия

В Минпромторг Приморья пришли с обысками

12:00 18.08.2020 (обновлено: 12:47 18.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. В Минпромторге Приморья проходят обыски, уволена замминистра Елена Коваль, сообщили в правительстве региона.
"Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли (после реорганизации администрации в правительство департамент вошел в состав регионального министерства промышленности и торговли), допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных", — сказано в релизе.
Сотрудники правоохранительных органов изымают документы "для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год".
Отмечается, что Коваль написала заявление об увольнении по собственному желанию. Однако попросил ее об этом губернатор, поводом стали данные расследования дела о коррупции.
По информации местных властей, в январе 2020 года сотрудники СК завершили следствие в отношении бывшего заместителя директора департамента, которую подозревают в получении взяток от 15 до 200 тысяч рублей за услуги по снижению размера наказания за нарушение лицензионных правил реализации алкоголя.
"Эпизоды, по которым проводится текущее расследование, происходили в это же время, и под подозрением оказался еще один сотрудник реорганизованного департамента лицензирования и торговли", — говорится в сообщении.
Таким образом, существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства, отвечающего за выдачу лицензий, считают в региональной администрации.
Взятка. Архивное фото.
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
2301002
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