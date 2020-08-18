На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Видео, на котором группа несовершеннолетних мальчиков в Камне-на-Оби избивает сверстника по голове и лицу, в том числе ногами, появилось в интернете и вызвало общественный резонанс. Оказалось, что подростки обижали и других детей. Избитый мальчик с травмами попал в больницу.

"Один ребенок был помещен в ЦВСНП - это центр содержания несовершеннолетних преступников - сроком на 30 суток. 30 суток ребенок там находился и проходил интенсивную реабилитацию. Еще двое детей судом были привлечены к мере воспитательного воздействия как помещение в закрытое образовательное учреждение", - рассказала Казанцева.

Всего в избиении принимали участие четверо подростков. Один из них попал в поле зрения органов профилактики впервые, поэтому реального наказания ему удалось избежать. С ним проводится "индивидуальная профилактическая работа".

Также омбудсмен уточнила, что участники избиения проживают в неблагополучных семьях. "Родителей двух детей в данный момент лишили родительских прав, решение вступает в законную силу", - рассказала Казанцева

В процессе рассмотрения ситуации выявлены недостатки в деятельности подразделений по делам несовершеннолетних в Камне-на-Оби. Должностные лица, по словам омбудсмена, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Стражи порядка проверяли участников избиения на причастность к криминальному движению АУЕ*, которое ранее признали в России экстремистской организацией. Фактов причастности найти не удалось.