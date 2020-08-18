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На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:55
андрей казанцев
алтайский край
происшествия
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алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей казанцев, алтайский край, происшествия

На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

11:55 18.08.2020
1916
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
Видео, на котором группа несовершеннолетних мальчиков в Камне-на-Оби избивает сверстника по голове и лицу, в том числе ногами, появилось в интернете и вызвало общественный резонанс. Оказалось, что подростки обижали и других детей. Избитый мальчик с травмами попал в больницу.
"Один ребенок был помещен в ЦВСНП - это центр содержания несовершеннолетних преступников - сроком на 30 суток. 30 суток ребенок там находился и проходил интенсивную реабилитацию. Еще двое детей судом были привлечены к мере воспитательного воздействия как помещение в закрытое образовательное учреждение", - рассказала Казанцева.
Всего в избиении принимали участие четверо подростков. Один из них попал в поле зрения органов профилактики впервые, поэтому реального наказания ему удалось избежать. С ним проводится "индивидуальная профилактическая работа".
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Также омбудсмен уточнила, что участники избиения проживают в неблагополучных семьях. "Родителей двух детей в данный момент лишили родительских прав, решение вступает в законную силу", - рассказала Казанцева.
В процессе рассмотрения ситуации выявлены недостатки в деятельности подразделений по делам несовершеннолетних в Камне-на-Оби. Должностные лица, по словам омбудсмена, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Стражи порядка проверяли участников избиения на причастность к криминальному движению АУЕ*, которое ранее признали в России экстремистской организацией. Фактов причастности найти не удалось.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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