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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575927409.html
Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
Сторонники белорусской оппозиции освистали и.о. министра культуры Юрия Бондаря на выходе из Купаловского театра в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске

11:55 18.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг протеста в Белоруссии
Митинг протеста в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митинг протеста в Белоруссии
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции освистали и.о. министра культуры Юрия Бондаря на выходе из Купаловского театра в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Бондарь приезжал на переговоры с директором театра Павлом Латушко и его коллегами, уволенными, как утверждают в коллективе, за поддержку протестов.
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На выходе из театра Бондаря встретили криками и оскорблениями. Он пытался рассказать об итогах встречи, однако собравшиеся его не слушали.
Чиновнику пришлось буквально спасаться бегством на служебной машине, которая заехала за ним в толпу. Протестующие сначала мешали ему сесть в машину, а потом бежали за ней и преграждали дорогу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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