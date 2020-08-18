Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции освистали и.о. министра культуры Юрия Бондаря на выходе из Купаловского театра в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Бондарь приезжал на переговоры с директором театра Павлом Латушко и его коллегами, уволенными, как утверждают в коллективе, за поддержку протестов.

На выходе из театра Бондаря встретили криками и оскорблениями. Он пытался рассказать об итогах встречи, однако собравшиеся его не слушали.

Чиновнику пришлось буквально спасаться бегством на служебной машине, которая заехала за ним в толпу. Протестующие сначала мешали ему сесть в машину, а потом бежали за ней и преграждали дорогу.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.