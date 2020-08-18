Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

"Руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Maruv на "Евровидение" и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках. Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии", - говорится в заявлении на сайте партии.

"Эти события демонстрируют, с какой легкостью различные "слуги народа" (пропрезидентская партия – ред.) идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан. Заявляем, что за эти действия НОТУ несет полную ответственность украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским, продолжающая начатую (экс-президентом Украины Петром - ред.) Порошенко кампанию пещерной русофобии и разжигания ненависти", - добавили в политсиле.

В финале украинского национального отбора на "Евровидение-2019" победила певица Maruv. На решающей стадии она набрала больше голосов жюри и зрителей, чем группы Anna Maria, Freedom Jazz, Kazka, Yuko и Brunettes Shoot Blondes. Однако победительница оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. НОТУ заявила, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт.