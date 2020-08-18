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Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует проведения психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:51
оппозиционная платформа - за жизнь
роман ткачук
волынская область
великобритания
украина
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волынская область
великобритания
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
оппозиционная платформа - за жизнь, роман ткачук, волынская область, великобритания, украина

Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

11:51 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Города мира. Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует проведения психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с отказом в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020" Максиму Ткачуку, сообщает пресс-служба партии во вторник.
Ранее НОТУ отказала в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020" Максиму Ткачуку. По информации партии, несмотря на большое количество голосов за видеозапись песни Ткачука на отборе, его убрали с сайта. Весной Ткачук на песенном конкурсе в Великобритании, который в этом году был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне, исполнил песню "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики". После этого школьника затравили на родине. На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями".
"Руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Maruv на "Евровидение" и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках. Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии", - говорится в заявлении на сайте партии.
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В заявлении отмечается, что решение об отказе Ткачуку в отборе на "Детское Евровидение-2020" воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы.
"Эти события демонстрируют, с какой легкостью различные "слуги народа" (пропрезидентская партия – ред.) идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан. Заявляем, что за эти действия НОТУ несет полную ответственность украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским, продолжающая начатую (экс-президентом Украины Петром - ред.) Порошенко кампанию пещерной русофобии и разжигания ненависти", - добавили в политсиле.
В финале украинского национального отбора на "Евровидение-2019" победила певица Maruv. На решающей стадии она набрала больше голосов жюри и зрителей, чем группы Anna Maria, Freedom Jazz, Kazka, Yuko и Brunettes Shoot Blondes. Однако победительница оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. НОТУ заявила, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля 2019, 23:07Дело Кирилла Вышинского
"Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала освободить Вышинского
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Оппозиционная платформа - За жизньРоман ТкачукВолынская областьВеликобританияУкраина
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