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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575927106.html
Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
В польском Минобороны заявили, что Варшава может помогать оппозиции в Белоруссии, где после президентских выборов проходят акции протеста, только финансово, не... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:48
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово

11:48 18.08.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоУчастники митинга возле Минского моторного завода
Участники митинга возле Минского моторного завода
© РИА Новости / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. В польском Минобороны заявили, что Варшава может помогать оппозиции в Белоруссии, где после президентских выборов проходят акции протеста, только финансово, не упомянув о военной поддержке, но при этом добавив, что в Польше не могут допустить, чтобы в Белоруссии началось кровопролитие.

"Мы не можем допустить ситуации, когда в Белоруссии дойдет до кровопролития. Это должны быть изменения, которые будут мирными, которые будут вести к тому, чтобы (президент Александр - ред.) Лукашенко просто ушел, отдал власть президента Белоруссии", - заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире Польского телевидения во вторник.

Он отметил, что активные действия извне могут вызвать ответную реакцию белорусских властей. "Конечно, как Польша, как непосредственный сосед, как член Европейского союза мы имеем ограниченные возможности. Кроме поддержки демократической оппозиции, кроме поддержки, в том числе финансовой, кроме поддержки также и по существу, если речь идет об изменениях, мы можем только наблюдать со стороны. Потому что все другие действия будут рождать реторсии с другой стороны", - считает замминистра.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
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Разве уже не помогает ? А за чей счет буза
18 августа, 11:52
ASAlex Smolov
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