Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово

"Мы не можем допустить ситуации, когда в Белоруссии дойдет до кровопролития. Это должны быть изменения, которые будут мирными, которые будут вести к тому, чтобы (президент Александр - ред.) Лукашенко просто ушел, отдал власть президента Белоруссии", - заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире Польского телевидения во вторник.