Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

"И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия – наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга. ... Близкий дефолт не просматривается", - пишут они.