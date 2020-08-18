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Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил происходящее в Белоруссии с рейдерским захватом власти антироссийскими силами. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:39
2020-08-18T11:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
геннадий зюганов
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, геннадий зюганов, белоруссия, в мире
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
сравнил происходящее в Белоруссии с рейдерским захватом власти антироссийскими силами.
"Сейчас должны дружно противодействовать тому, что происходит. В Белоруссии идет по сути дела рейдерский захват, атака республики антироссийскими, антирусскими силами, причем это делалось во многих странах, но сегодня Белоруссия под ударом", - сказал Зюганов в ходе общения с журналистами по итогам конференции СКП - КПСС.
У баллотировавшихся на пост президента Белоруссии, в том числе Светланы Тихановской, нет предложений по развитию республики ни в области экономики, ни в области политики, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"У тех (оппозиции в Белоруссии), даже у (Светланы) Тихановской, нет никаких предложений, что делать в республике. В области экономики ни одного, в области политики тоже ничего, в области социальной гарантии и прав - давайте приватизировать и уничтожать", - сказал Зюганов.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что руководству Белоруссии надо собраться и обсудить ситуацию, которая сложилась после президентских выборов, а затем объяснить, что они готовы пойти на ряд предложений граждан.
"Мы считаем, что надо максимально консолидироваться руководству Белоруссии, собраться вместе с (Александром) Лукашенко, обсудить ситуацию, выступить повсеместно в коллективах и объяснить, что они готовы пойти на ряд предложений, которые высказывают (недовольные граждане). Там требуется ремонт политической системы, видимо, назрели изменения в конституцию, но кроме Лукашенко и его команды, кто создал и укрепил Белоруссию как государство, … в современной Белоруссии проводить это некому", - сказал Зюганов журналистам по итогам видеоконференции СКП-КПСС.
Зюганов считает, что ситуацию в Белоруссии должны обсудить Совбез РФ и парламент, поскольку речь идет о безопасности Союзного государства.
"Первое, что надо сделать - президенту (России) немедленно после разговора с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко собрать Совет безопасности и предложить Государственной думе, мы настаиваем собрать Совет Думы и Совет Федерации и вместе рассмотреть, речь идет о безопасности Союзного отечества, потому что слом ситуации в Белоруссии будет означать, что пожар перекинется в Россию, но в России удержать обстановку будет гораздо сложнее", - сказал Зюганов в ходе общения с журналистами по итогам конференции СКП - КПСС.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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