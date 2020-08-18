https://ria.ru/20200818/1575926693.html
Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Сторонники оппозиции собрались в центре Минска у театра Янки Купалы, директор которого Павел Латушко накануне был уволен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:38
2020-08-18T11:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926581_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1b2ac4237f0cc42fd77ddf43c70d6fbb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575925352.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926581_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1b2ac4237f0cc42fd77ddf43c70d6fbb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926581_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5fb5fb2ffd94a4ff52eec15750dec5f3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926581_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_07b6c2f750ac77bc5c46eedce76e3cef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции собрались в центре Минска у театра Янки Купалы, директор которого Павел Латушко накануне был уволен, передает корреспондент РИА Новости.
По оценке корреспондента РИА Новости, в акции могут принимать участие около 300 человек.
В понедельник на странице театра в Facebook
появилось сообщение, что с Латушкой расторгнут трудовой договор, а коллектив театра пишет заявления об увольнении. Как утверждал коллектив, после высказывания своей позиции по итогам выборов и поднятия бело-красно-белого флага над зданием театра на них началось давление.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>