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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575926693.html
Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Сторонники оппозиции собрались в центре Минска у театра Янки Купалы, директор которого Павел Латушко накануне был уволен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске

11:38 18.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoПротестующие возле Купаловского театра в Минске
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции собрались в центре Минска у театра Янки Купалы, директор которого Павел Латушко накануне был уволен, передает корреспондент РИА Новости.
По оценке корреспондента РИА Новости, в акции могут принимать участие около 300 человек.
В понедельник на странице театра в Facebook появилось сообщение, что с Латушкой расторгнут трудовой договор, а коллектив театра пишет заявления об увольнении. Как утверждал коллектив, после высказывания своей позиции по итогам выборов и поднятия бело-красно-белого флага над зданием театра на них началось давление.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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