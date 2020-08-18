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В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
На юго-западе Москвы из-за разрушения оконного проема в высотном доме получили повреждения пять автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:00
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, происшествия

В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома

11:36 18.08.2020 (обновлено: 12:00 18.08.2020)
3181
© РИА Новости / Михаил ФомичевЖилые дома
Жилые дома
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Жилые дома. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На юго-западе Москвы из-за разрушения оконного проема в высотном доме получили повреждения пять автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Речь идет о жилом комплексе "Дирижабль" на Профсоюзной улице. В оконном проеме на 40-м этаже произошло саморазрушение стекла, осколки повредили припаркованные внизу машины.
По предварительным данным, люди не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.
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МоскваПроисшествия
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