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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575926385.html
В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Дамочки делят шкуру не убитого медведя и демонстрируют полное пренебрежение к закону.
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Ну вот, ближе к делу. Казнь же не отменили в Белоруссии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти

11:30 18.08.2020 (обновлено: 11:40 18.08.2020)
8007
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Белоруссии Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление.

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - сказала она в эфире "Эха Москвы".

"Ни один человек не застрахован (от уголовного преследования – ред.), если он совершил преступление", - подчеркнул она.
По закону Белоруссии президент страны обладает неприкосновенностью.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
08:00
Рузвельтовским курсом
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Обсудить 18
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Дамочки делят шкуру не убитого медведя и демонстрируют полное пренебрежение к закону.
18 августа, 11:36
Владимир Ф. Быченков
4410003
Ну вот, ближе к делу. Казнь же не отменили в Белоруссии.
18 августа, 11:33
ААлексей
13001025
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