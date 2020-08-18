В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - сказала она в эфире "Эха Москвы".