В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Белоруссии Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление.
"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - сказала она в эфире "Эха Москвы".
"Ни один человек не застрахован (от уголовного преследования – ред.), если он совершил преступление", - подчеркнул она.
По закону Белоруссии президент страны обладает неприкосновенностью.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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