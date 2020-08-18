Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями и совместными заявлениями, считает замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его словам, Брюсселю следует предложить Минску сотрудничество, поскольку это "единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом".
"Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией", — сказал польский министр в интервью агентству PAP.
В конце прошлой недели глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии. Индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".
Завтра страны ЕС проведут чрезвычайный саммит, на котором планируют обсудить ситуацию в республике.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.
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