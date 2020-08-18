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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575926320.html
Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России
Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями и совместными заявлениями, считает замминистра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:33
протесты в белоруссии
россия
министерство здравоохранения белоруссии
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белоруссия
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РИА Новости
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353
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россия, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

11:29 18.08.2020 (обновлено: 12:33 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВолонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
Волонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями и совместными заявлениями, считает замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его словам, Брюсселю следует предложить Минску сотрудничество, поскольку это "единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом".
"Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией", — сказал польский министр в интервью агентству PAP.
В конце прошлой недели глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии. Индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".
Завтра страны ЕС проведут чрезвычайный саммит, на котором планируют обсудить ситуацию в республике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
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Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Как сообщало Министерство здравоохранения, два протестующих погибли.
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