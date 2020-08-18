https://ria.ru/20200818/1575926119.html
Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
Продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил РИА Новости его представитель Вадим Горжанкин. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:27
2020-08-18T12:33
бари алибасов
лидия федосеева-шукшина
культура
шоу-бизнес
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бари алибасов, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Продюсер Бари Алибасов
подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной
, сообщил РИА Новости его представитель Вадим Горжанкин.
Как пишет издание Starhit
, причиной развода стали "неразрешимые противоречия".
"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие <…> Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", — рассказал изданию сам Алибасов.
Представлять интересы продюсера будет адвокат Сергей Жорин.
Осенью Федосеева-Шукшина подарила супругу квартиру в Новой Москве стоимостью примерно в десять миллионов рублей. Алибасов, в свою очередь, переписал жилье на имя своего помощника. Как выяснилось, жена ничего не знала о перепродаже, продолжала оплачивать коммунальные расходы и оспорила сделку.
По словам адвоката актрисы, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. Она думала, что документ о продаже — некое дополнение к завещанию.
Теперь сделку оспаривают в суде. На квартиру пока наложили арест.