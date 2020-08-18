В Оренбургской области автобус съехал в кювет, один человек погиб

УФА, 18 авг – РИА Новости. Одна пассажирка погибла, семеро человек госпитализированы в результате съезда автобуса в кювет в Оренбургской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в УМВД России по Оренбургской области сообщали, что автобус съехал в кювет на 416-м километре дороги Самара – Оренбург. Погибла одна пассажирка, количество пострадавших не приводилось
По данным СК, авария произошла в районе села Подгородняя Покровка Оренбургского района. "В результате происшествия погиб один пассажир – женщина 1953 года рождения, семеро пассажиров доставлены в медицинские учреждения города Оренбурга. Девятимесячному ребенку, получившему ушибленные раны головы, оказана медицинская помощь, и он вместе с матерью отпущен домой", - говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, водитель по просьбе одного из пассажиров пересек двойную сплошную линию, чтобы остановить автобус на обочине со стороны встречной полосы движения, и не справился с управлением, добавили в СУСК.
"Следователями осмотрено место происшествия, производится изъятие документов в ООО "Лавр", оказывавшего услуги населению по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - информирует областной следком.