В Оренбургской области автобус съехал в кювет, один человек погиб

В Кировской области один человек и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Кировской области один человек и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

По данным СК, авария произошла в районе села Подгородняя Покровка Оренбургского района. "В результате происшествия погиб один пассажир – женщина 1953 года рождения, семеро пассажиров доставлены в медицинские учреждения города Оренбурга. Девятимесячному ребенку, получившему ушибленные раны головы, оказана медицинская помощь, и он вместе с матерью отпущен домой", - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, водитель по просьбе одного из пассажиров пересек двойную сплошную линию, чтобы остановить автобус на обочине со стороны встречной полосы движения, и не справился с управлением, добавили в СУСК.