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"Гегемонистское поведение". Китай оценил новые санкции против Huawei
Действия США в отношении Huawei - в чистом виде гегемонистское поведение, нарушающее принципы международной торговли и справедливой конкуренции, заявил во... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:23
чжао лицзянь
майк помпео
мид кнр
huawei technologies
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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чжао лицзянь, майк помпео, мид кнр, huawei technologies, китай, сша, в мире

"Гегемонистское поведение". Китай оценил новые санкции против Huawei

11:23 18.08.2020
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© REUTERS / Tingshu WangМагазин компании Huawei в Пекине
Магазин компании Huawei в Пекине
© REUTERS / Tingshu Wang
Магазин компании Huawei в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Действия США в отношении Huawei - в чистом виде гегемонистское поведение, нарушающее принципы международной торговли и справедливой конкуренции, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.
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"Китай выступает решительно против очернения и давления на компанию Huawei и другие китайские компании. В последнее время США, не имея никаких доказательств, под предлогом защиты национальной безопасности принимают различные ограничительные меры в отношении Huawei и других китайских компаний. Это ничем неприкрытое гегемонистское поведение. Необходимо подчеркнуть, что эти действия США подрывают принципы рыночной экономики и честной конкуренции", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая, усиливающееся давление США на Huawei и другие китайские компании лишь свидетельствует об успешности этих компаний.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
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Чжао ЛицзяньМайк ПомпеоМИД КНРHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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