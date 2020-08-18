"Гегемонистское поведение". Китай оценил новые санкции против Huawei

"Китай выступает решительно против очернения и давления на компанию Huawei и другие китайские компании. В последнее время США, не имея никаких доказательств, под предлогом защиты национальной безопасности принимают различные ограничительные меры в отношении Huawei и других китайских компаний. Это ничем неприкрытое гегемонистское поведение. Необходимо подчеркнуть, что эти действия США подрывают принципы рыночной экономики и честной конкуренции", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.