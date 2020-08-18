Назван годовой заработок главы Карелии

В 2018 году доход главы республики составил более 8,2 миллиона рублей.

Из документа следует, что в 2019 году Парфенчиков заработал 9 миллионов 937 тысяч 878 рублей, в том числе от сдачи квартиры в аренду – 2 миллиона 338 тысяч.