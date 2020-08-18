https://ria.ru/20200818/1575925779.html
Назван годовой заработок главы Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2019 году заработал более 9,9 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона больше, чем годом ранее, соответствующая декларация... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:15
2020-08-18T11:15
артур парфенчиков
республика карелия
политика
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https://ria.ru/20200818/1575918897.html
1
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fcd6c1b002fb50f44cb8bbc3b88d0563.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур парфенчиков, республика карелия, политика