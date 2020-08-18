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Назван годовой заработок главы Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2019 году заработал более 9,9 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона больше, чем годом ранее, соответствующая декларация... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:15
артур парфенчиков
республика карелия
политика
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республика карелия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
артур парфенчиков, республика карелия, политика

Назван годовой заработок главы Карелии

11:15 18.08.2020
749
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2019 году заработал более 9,9 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона больше, чем годом ранее, соответствующая декларация опубликована на сайте правительства республики.
В 2018 году доход главы республики составил более 8,2 миллиона рублей.
Из документа следует, что в 2019 году Парфенчиков заработал 9 миллионов 937 тысяч 878 рублей, в том числе от сдачи квартиры в аренду – 2 миллиона 338 тысяч.
В индивидуальной собственности у главы республики две квартиры площадью 159 и 102 квадратных метра соответственно, в общедолевой - дачный дом площадью 50 квадратных метров и земельный участок в 700 "квадратов". Также у Парфенчикова в пользовании помещение площадью 85 квадратных метров
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
08:03
Назван годовой заработок новосибирского губернатора
111034
Обсудить 1
Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияПолитика
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