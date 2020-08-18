Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса

"Прошу на слухи не реагировать, что вторая волна, что начнется с сентября закрытие школ, бизнеса. Не будет никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытия предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения, то есть школ, учреждений среднего профессионального образования и высшего. При этом меры предосторожности в этой части никто не отменял, но двигаемся мы в режиме нормальной жизни, никаких изменений на этот счет не будет", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.