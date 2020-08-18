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Распространение нового коронавируса
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Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса в республике и введении в связи с этим новых ограничительных мер. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:15
распространение нового коронавируса
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сергей аксенов (политик)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), общество

Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса

11:15 18.08.2020
1991
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса в республике и введении в связи с этим новых ограничительных мер.
На данный момент в Крыму зарегистрировано 1820 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 1245 человек. Максимальный суточный прирост инфицированных COVID-19 был зафиксирован в Крыму 14 августа - 51 новый случай.
"Прошу на слухи не реагировать, что вторая волна, что начнется с сентября закрытие школ, бизнеса. Не будет никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытия предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения, то есть школ, учреждений среднего профессионального образования и высшего. При этом меры предосторожности в этой части никто не отменял, но двигаемся мы в режиме нормальной жизни, никаких изменений на этот счет не будет", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Общество
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