Погибший в ДТП с Ефремовым был пристегнут, заявила эксперт в суде

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров был пристегнут ремнем безопасности, когда случилась авария, заявила эксперт в ходе судебного заседания.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, эксперт описала, на каких основаниях были сделаны такие выводы.
"Столкновение было лобовое, водитель (Захаров - ред.) управлял леворульным автомобилем, на его теле есть полосовинный кровоподтек. Это первый момент, доказывающий, что водитель был пристегнут. Второй момент – отсутствие катапультирования и лицевой травмы", - рассказала она.
Очевидцы, поставившие автомобиль Сергея Захарова на колёса после столкновения с внедорожником актера Михаила Ефремова, не могли причинить серьезных травм водителю, а, напротив, помогли ему, заявила эксперт в Пресненском суде Москвы.
До этого адвокат актера Эльман Пашаев несколько раз отмечал, что переворот автомобиля очевидцами мог нанести Захарову фатальные травмы.
"Переворот автомобиля может привести к негативным последствиям или смерти водителя, если у него после ДТП был сломан позвоночник в шейном отделе. Мы знаем, что у погибшего не было такой травмы. Что касается очевидцев, перевернувших автомобиль, воздействие отрицательное они не могли оказать, они оказали положительное влияние, человек принял более естественное положение", - рассказала эксперт.
Она подчеркнула, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь Захарова, но от полученных травм у него развилась жировая эмболия, приведшая к смерти.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.