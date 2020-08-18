Погибший в ДТП с Ефремовым был пристегнут, заявила эксперт в суде

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Погибший в ДТП с актером Погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров был пристегнут ремнем безопасности, когда случилась авария, заявила эксперт в ходе судебного заседания.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, эксперт описала, на каких основаниях были сделаны такие выводы.

"Столкновение было лобовое, водитель (Захаров - ред.) управлял леворульным автомобилем, на его теле есть полосовинный кровоподтек. Это первый момент, доказывающий, что водитель был пристегнут. Второй момент – отсутствие катапультирования и лицевой травмы", - рассказала она.

Очевидцы, поставившие автомобиль Сергея Захарова на колёса после столкновения с внедорожником актера Михаила Ефремова, не могли причинить серьезных травм водителю, а, напротив, помогли ему, заявила эксперт в Пресненском суде Москвы.

До этого адвокат актера Эльман Пашаев несколько раз отмечал, что переворот автомобиля очевидцами мог нанести Захарову фатальные травмы.

"Переворот автомобиля может привести к негативным последствиям или смерти водителя, если у него после ДТП был сломан позвоночник в шейном отделе. Мы знаем, что у погибшего не было такой травмы. Что касается очевидцев, перевернувших автомобиль, воздействие отрицательное они не могли оказать, они оказали положительное влияние, человек принял более естественное положение", - рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь Захарова, но от полученных травм у него развилась жировая эмболия, приведшая к смерти.