Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200818/1575925282.html
Ученые объяснили, почему тропические зоны Земли расширяются
Согласно результатам нового научного исследования, тропические зоны Земли расширяются в стороны полюсов. Это связано с процессами в океане, которые обусловлены... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:48
риа наука
климат
земля - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98230/53/982305366_0:308:6016:3692_1400x0_80_0_0_2a25357410d0f5338698a66888e0b86f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/98230/53/982305366_0:308:6016:3692_1400x0_80_0_0_2a25357410d0f5338698a66888e0b86f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/98230/53/982305366_342:0:5675:4000_1400x0_80_0_0_5421249c7ca5424f3ad5abfb8d871462.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/98230/53/982305366_1008:0:5008:4000_1400x0_80_0_0_6d30f47eac82e88649c0b52e3b59d0a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
климат, земля - риа наука

Ученые объяснили, почему тропические зоны Земли расширяются

11:04 18.08.2020 (обновлено: 11:48 18.08.2020)
794
© РИА Новости / Надежда ЕгороваОстров Гуам
Остров Гуам
© РИА Новости / Надежда Егорова
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Согласно результатам нового научного исследования, тропические зоны Земли расширяются в стороны полюсов. Это связано с процессами в океане, которые обусловлены антропогенными изменениями.Статья опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.
Результаты наблюдений и климатического моделирования показывают, что за последние 15-20 лет окраины тропиков и связанные с ними сухие субтропические зоны смещаются в сторону более высоких широт. Причиной этого явления, по единодушному мнению ученых, служат глобальные изменения климата, но конкретный динамический механизм смещения климатических зон, названного "тропической экспансией", до последнего времени был не ясен.
Расширение тропических зон имеет серьезные экономические и социальные последствия: этот процесс меняет направление ветров, вызывая засухи и лесные пожары в таких регионах, как Калифорния или Австралия, которые уже испытывают нехватку воды. И без точного определения первопричины тропической экспансии климатологи не могут достоверно прогнозировать ситуацию в будущем.
В качестве движущей силы расширения называли выбросы парниковых газов, разрушение озонового слоя и накопление аэрозолей в атмосфере. Однако климатические модели, использующие эти параметры, не могли объяснить высокую скорость тропической экспансии — от 0,25 до 0,5 градуса широты за десятилетие, — а также то, почему в одних регионах расширение происходит активнее, чем в других. Это заставило некоторых исследователей предполагать, что тропическое расширение можно объяснить естественными колебаниями климата Земли.
Ученые из Германии и США под руководством Ху Яна (Hu Yang) из Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене построили модель, которая рассматривает связь между океаном и атмосферой. Используя спутниковые данные за период с 1982 по 2018 год, а также более ранние письменные источники, они проанализировали изменения температуры в основных круговых океанских течениях, которые переносят теплую воду к полюсам и холодную воду к экватору.
Результаты цифровой обработки наблюдений показали, что тропическая экспансия вызвана в первую очередь потеплением океана, а не прямыми изменениями в атмосфере, а причиной приближения тропических окраин и океанских круговых течений к полюсам стало накопление избыточного тепла в субтропических зонах океанов.
Особенно заметно за последние 15 лет засушливые субтропические полосы расширились в Средиземноморье, Австралии и южной Калифорния. При этом в Южном полушарии процесс тропической экспансии происходил активнее, чем в Северном. По мнению авторов, это объясняется большей площадью поверхности океана в Южном полушарии.
Изучая ширину тропической зоны отдельно над каждым океаническим бассейном, ученые обнаружили, что расширение границ тропических зон точно соответствует меридиональному смещению градиентов температуры океана в средних широтах, обусловленному антропогенным воздействием на климат и глобальным потеплением.
"Мы демонстрируем, что усиление потепления субтропического океана не зависит от естественных климатических колебаний, — приводятся в пресс-релизе Американского геофизического союза слова Ху Яна. — Это результат глобального потепления, вызванного антропогенными причинами".
По словам авторов исследования, хотя естественные долгосрочные колебания климата и способствуют наблюдаемым тенденциям, сами по себе эти колебания не могут объяснить темпы происходящего расширения, в основе которого лежит взаимодействие между океаном и атмосферой.
801200
Обсудить 0
РИА НаукаКлиматЗемля - РИА Наука
Рекомендуем
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Туроператоры рассказали о самых дешевых путевках на конец августа
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме назвали условие для новых выплат на детей
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Погибший в ДТП с Ефремовым был пристегнут, заявила эксперт в суде
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Курьерскую фирму отказались признавать потерпевшей по делу Ефремова
Жилые дома
В Москве стекло сорвалось с 40-го этажа жилого дома
Магазин компании Huawei в Пекине
"Гегемонистское поведение". Китай оценил новые санкции против Huawei
Страница TikTok на экране компьютера
СМИ: Oracle рассматривает возможность покупки доли в TikTok
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов
Алибасов и Федосеева-Шукшина разводятся
Борис Лазаревич Пастернак (Пургалин)
СМИ сообщили о гибели поэта Бориса Пастернака
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса
Волонтеры пытаются остановить колонну протестующих, направляющихся к изолятору на улице Окрестина в Минске
Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Назван годовой заработок главы Карелии
Российские рубли
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Против Порошенко завели новое дело
12:45Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
12:42В ЛНР заявили о нарушениях силовиков после введения допмер по перемирию
12:30Житель Татарстана проломил ребенку затылок за царапину на окне
12:27Сын погибшего попросил для Ефремова максимального наказания
12:24Московский Красный Крест готовится к возможной второй волне коронавируса
12:23Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
12:17Соратница Тихановской назвала награды силовикам оскорблением белорусов
12:17Компартия Греции осудила вмешательство ЕС и США в дела Белоруссии
12:16Туроператоры уточнили правила въезда в Швейцарию
12:14Лукашенко повторяет ошибки Януковича, считает эксперт
12:10Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
12:00В Минпромторг Приморья пришли с обысками
11:57Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу
11:55Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске
11:55На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка
11:51Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
11:48Польша готова помогать белорусской оппозиции только финансово
11:39Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
11:38Сторонники оппозиции собрались у Купаловского театра в Минске
Лента новостейМолния